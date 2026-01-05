Nowe oznaczenia w warszawskim metrze. Pasażerowie odczują różnicę już na peronach
Warszawskie metro zyskuje nowe oznaczenia, które mają ułatwić poruszanie się po stacjach i zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów. Modernizacja dotyczy przede wszystkim elementów dotykowych, kluczowych dla osób niewidomych i niedowidzących, a zmiany obejmują już kolejne, intensywnie wykorzystywane stacje.
Na stacjach warszawskiego metra pojawiają się nowe oznaczenia, które mają realnie poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Zarząd Transportu Miejskiego wraz z Metrem Warszawskim konsekwentnie modernizuje infrastrukturę wybudowaną ponad 30 lat temu, dostosowując ją do współczesnych standardów dostępności – zwłaszcza z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.
W 2025 roku prace objęły sześć kluczowych stacji: Kabaty, Wilanowską (wraz z dojściem do przystanków tramwajowych), Centrum, Świętokrzyską na linii M1, Dworzec Gdański oraz antresolę stacji Ratusz Arsenał. To miejsca o dużym natężeniu ruchu, gdzie czytelne i trwałe oznakowanie ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów.
Nowe rozwiązania to przede wszystkim oznakowanie dotykowe prowadzące. Na stacjach pojawiły się ścieżki prowadzące, pola uwagi sygnalizujące zmianę kierunku oraz pasy ostrzegawcze montowane przed schodami i krawędziami ciągów pieszych. Dzięki nim osoby z dysfunkcjami wzroku mogą łatwiej orientować się w przestrzeni, poruszać się samodzielnie i bezpiecznie korzystać z metra.
Zakres tegorocznych prac był znaczący. Łącznie ułożono ponad 1,8 kilometra nowego oznakowania: 1523 metry bieżące ścieżek prowadzących, 142 metry pasów ostrzegawczych oraz 137 metrów pól uwagi. Nowe elementy wykonano z prefabrykowanych płyt granitowych o ryflowanej powierzchni, które stopniowo zastępują starsze rozwiązania ze stali nierdzewnej. Jak podkreślają zarządcy infrastruktury, granit jest trwalszy, lepiej widoczny i odporny na intensywną eksploatację.
Koszt inwestycji zrealizowanej w 2025 roku wyniósł blisko 1,8 mln zł brutto. To kolejny etap większego programu modernizacji, który prowadzony jest już od kilku lat. W 2024 roku podobne oznakowania pojawiły się m.in. na stacjach Plac Wilsona, Pole Mokotowskie, Politechnika, Ratusz Arsenał oraz Służew.
Szczególne znaczenie ma modernizacja stacji Wilanowska. W najbliższych latach stanie się ona jednym z największych węzłów przesiadkowych w południowej Warszawie, gdzie krzyżować się będą linia M1 oraz planowana linia M4. Czytelne dojścia, bezpieczne ciągi komunikacyjne i jednoznaczne oznaczenia będą tam kluczowe dla sprawnego ruchu pasażerów.
Zmiany w oznakowaniu to element szerszej strategii miasta, której celem jest tworzenie transportu publicznego dostępnego dla wszystkich użytkowników. Choć dla części pasażerów nowe płyty i pasy mogą być niemal niezauważalne, dla osób z niepełnosprawnościami oznaczają one realną poprawę samodzielności i bezpieczeństwa w codziennych podróżach.
