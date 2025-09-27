Nowe pieniądze dla seniorów. Ruszył szturm na ZUS, a wniosek można poprawić
Od 1 lipca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty nowego świadczenia – renty wdowiej. To rozwiązanie, które daje możliwość łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Zainteresowanie jest ogromne, a seniorzy tłumnie ruszyli do placówek, aby skorzystać z dodatkowych pieniędzy.
Średnia kwota wypłacanej renty wdowiej to obecnie 355 zł brutto miesięcznie. Seniorzy mają do wyboru dwa warianty: mogą pobierać pełną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej, albo odwrotnie – całość renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. Co ważne, jeśli ktoś uzna, że nie wybrał najlepszego rozwiązania, może ponownie złożyć wniosek i zmienić formę wypłaty.
To jednak nie koniec zmian. W kolejnych etapach planowane jest podwyższenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co oznacza jeszcze większe kwoty wpływające na konta emerytów. Dzięki temu wiele osób zyska realną szansę na odczuwalne zwiększenie domowego budżetu.
Seniorzy nie muszą działać w pojedynkę – ZUS oferuje możliwość konsultacji z doradcami emerytalnymi, którzy pomagają dobrać najbardziej opłacalny wariant. Co ciekawe, w ponad 60 proc. przypadków to właśnie urząd wybierał formę wypłaty, a najczęściej stosowaną opcją było połączenie pełnej renty rodzinnej z 15 proc. emerytury.
Renta wdowia to nowe rozwiązanie, które daje szansę na finansowe wsparcie w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby. A dzięki możliwości ponownego złożenia wniosku, seniorzy mogą zoptymalizować swoje świadczenie i zadbać o lepszą przyszłość.
Wraz z wiekiem potrzeby finansowe seniorów nie maleją, a wręcz rosną. Największą część domowego budżetu pochłaniają wydatki na leczenie i opiekę zdrowotną – regularne wizyty u lekarzy, badania, specjalistyczne leki czy rehabilitacja. Dla wielu emerytów to stały i nieunikniony koszt, który często przekracza możliwości finansowe przy niskiej emeryturze. Dodatkowe świadczenia pozwalają złagodzić ten ciężar i dają poczucie bezpieczeństwa w kwestii zdrowia.
Drugim istotnym aspektem są koszty codziennego życia, które w ostatnich latach znacząco wzrosły. Ceny energii, czynszu czy podstawowych produktów spożywczych rosną szybciej niż wysokość przeciętnej emerytury. Seniorzy, którzy przez całe życie pracowali i odkładali składki, dziś zmagają się z dylematem, czy wystarczy im pieniędzy na wszystkie rachunki. Każde dodatkowe świadczenie staje się więc realnym wsparciem, które pomaga zachować godny standard życia i spokój psychiczny.
Nie można też zapominać o sferze społecznej i emocjonalnej. Dodatkowe środki dają seniorom możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym – spotkań z bliskimi, wyjazdów czy drobnych przyjemności, które poprawiają jakość życia. Posiadanie dodatkowych pieniędzy to nie tylko kwestia rachunków, ale także szansa na życie bez ciągłego lęku o przyszłość. To poczucie, że jesień życia nie musi oznaczać wyrzeczeń i rezygnacji, lecz może być czasem godnym i spokojnym.
