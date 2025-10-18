Nowe pieniądze dla seniorów! Sprawdź, jak dostać dodatkowe 500 zł miesięcznie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił program, który może stać się realnym wsparciem dla najbardziej potrzebujących seniorów i osób z niepełnosprawnościami. To świadczenie uzupełniające, zwane potocznie „500 plus dla seniora”, dzięki któremu można co miesiąc otrzymywać nawet 500 zł.
Program skierowany jest do osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i mają ograniczone źródła utrzymania. Jak podkreśla ZUS, celem świadczenia jest zapewnienie minimalnych środków do życia tym, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.
Kto może dostać pieniądze?
Podstawowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument ten potwierdza, że dana osoba wymaga pomocy w codziennych czynnościach, takich jak poruszanie się, przygotowywanie posiłków czy dbanie o higienę.
Świadczenie przysługuje:
- osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji,
- rolnikom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
- byłym funkcjonariuszom służb mundurowych z orzeczeniem o niezdolności do służby i egzystencji.
Ile wynosi świadczenie?
- Do 500 zł miesięcznie otrzymają osoby, które nie mają żadnych innych dochodów z emerytur czy rent.
- Seniorzy i osoby niepełnosprawne, których dochody nie przekraczają 2552,39 zł brutto miesięcznie, także mogą skorzystać z programu, jednak kwota wsparcia będzie pomniejszana proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych świadczeń.
Przykład: jeśli ktoś ma 2100 zł brutto emerytury, to dostanie 452,39 zł dodatku.
Jak się starać o pieniądze?
Wniosek o świadczenie można złożyć:
- w placówce ZUS,
- listownie,
- albo elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli takie orzeczenie jest już w dokumentach ZUS, nie trzeba składać go ponownie.
Dla kogo to szczególnie ważne?
Świadczenie uzupełniające najczęściej trafia do osób, które nie wypracowały prawa do emerytury – np. z powodu chorób, które pojawiły się w młodym wieku. To także wsparcie dla seniorów z bardzo niskimi dochodami, których podstawowe świadczenia nie pozwalają na pokrycie kosztów życia.
Co oznacza to dla seniorów?
Program 500 plus dla seniora to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Dla wielu osób te środki oznaczają możliwość zakupu leków, pokrycia kosztów mieszkania czy sfinansowania podstawowych potrzeb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.