Nowe pieniądze na zbieranie deszczówki. Ruszył nabór wniosków, ale czasu jest bardzo mało
Mieszkańcy jednego z dużych polskich miast mogą skorzystać z programu, który pozwala odzyskać część pieniędzy za inwestycje związane z gromadzeniem wody deszczowej. Samorząd uruchomił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie. Chętni muszą się jednak pospieszyć, ponieważ termin składania dokumentów jest bardzo krótki.
Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą ograniczyć zużycie wody z sieci i wykorzystywać deszczówkę w gospodarstwie domowym lub ogrodzie. Władze miasta liczą, że dzięki temu mieszkańcy będą mogli zmniejszyć rachunki za wodę, a jednocześnie przyczynią się do lepszej ochrony środowiska.
Na złożenie wniosku zostało tylko kilka dni.
Kto może dostać dofinansowanie
O wsparcie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na terenie Rzeszowa. Program dotyczy inwestycji związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych.
Dotacja obejmuje kilka rodzajów instalacji.
Na co można dostać pieniądze
Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie między innymi na:
zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności co najmniej 500 litrów
zakup i instalację podziemnych zbiorników na wodę o pojemności minimum 2000 litrów
budowę oczek wodnych o pojemności minimum 500 litrów
tworzenie tzw. ogrodów deszczowych
Takie rozwiązania pozwalają magazynować wodę opadową i wykorzystywać ją później do podlewania ogrodu czy prac porządkowych wokół domu.
Ile można dostać
Program przewiduje pokrycie nawet 80 procent kosztów inwestycji. Wysokość wsparcia jest jednak ograniczona.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1500 zł na jedno przedsięwzięcie.
Oznacza to, że mieszkańcy muszą pokryć część kosztów z własnych środków, ale dotacja może znacząco obniżyć wydatki związane z instalacją systemu zbierania deszczówki.
Gdzie złożyć wniosek
Dokumenty można składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa.
Biuro znajduje się przy Rynku 7. Wnioski przyjmowane są w pokoju numer 1.
Co ważne, nabór trwa tylko do 11 marca, dlatego osoby zainteresowane programem powinny jak najszybciej przygotować dokumenty.
Co to oznacza dla mieszkańców
Program może być dobrą okazją dla właścicieli domów, którzy planują inwestycję w system gromadzenia deszczówki. Dzięki wsparciu finansowemu można częściowo sfinansować zakup zbiorników lub budowę ogrodu deszczowego.
W dłuższej perspektywie takie rozwiązania pozwalają zmniejszyć zużycie wody z sieci, a także ograniczyć koszty utrzymania ogrodu.
