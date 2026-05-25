Koleje Mazowieckie odbierają kolejne nowoczesne pociągi Flirt, które już wkrótce pojawią się na trasach z Warszawy do kilku miast regionu. Nowe składy pomieszczą niemal 600 pasażerów, pojadą z prędkością do 160 km/h i zaoferują podróżnym klimatyzację, Wi-Fi oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Część inwestycji została sfinansowana ze środków KPO.
Nowe pociągi wyjadą na Mazowsze. Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą 160 km/h
Koleje Mazowieckie odbierają kolejne nowoczesne pociągi Flirt produkowane przez Stadlera. Nowe składy mają poprawić komfort podróży mieszkańców Mazowsza, zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów i skrócić czas przejazdów. Docelowo do przewoźnika trafi aż 75 nowych pociągów.
Koleje Mazowieckie rozbudowują flotę
Koleje Mazowieckie poinformowały, że odebrały już 23 nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne Flirt. Zakup nowych składów realizowany jest w ramach dużego programu modernizacji taboru regionalnego.
Wszystkie zamówione pojazdy mają zostać dostarczone do końca trzeciego kwartału 2027 roku. Łącznie przewoźnik otrzyma 75 nowoczesnych pociągów.
Miliony z KPO na nowe pociągi
Część inwestycji została sfinansowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Koleje Mazowieckie przypomniały, że zakup 14 składów otrzymał wsparcie z funduszy KPO.
Całkowita wartość projektu przekracza 607 milionów złotych. Wydatki kwalifikowane wynoszą około 490 milionów złotych, a unijne dofinansowanie pokrywa aż 84 procent tej kwoty.
Nowe pociągi pojawią się na popularnych trasach
Nowoczesne składy będą stopniowo kierowane na najważniejsze trasy obsługiwane przez Koleje Mazowieckie.
Pociągi mają kursować między innymi z Warszawy do:
• Dęblina,
• Pilawy,
• Żyrardowa,
• Skierniewic.
Przewoźnik podkreśla, że nowe pojazdy mają poprawić komfort podróży oraz zwiększyć przepustowość najbardziej obciążonych linii.
Prawie 600 pasażerów na pokładzie
Pięcioczłonowe pociągi Flirt zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i wygodę podróżnych.
Każdy skład pomieści aż 582 pasażerów, z czego ponad 261 osób będzie mogło podróżować na miejscach siedzących.
Pociągi są niskopodłogowe i wyposażone między innymi w:
• klimatyzację,
• monitoring,
• bezprzewodowy internet Wi-Fi,
• nowoczesny system informacji pasażerskiej,
• defibrylatory,
• interkomy alarmowe.
Pojadą nawet 160 kilometrów na godzinę
Nowe składy będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h. To pozwoli usprawnić ruch na części tras regionalnych i poprawić punktualność połączeń.
Koleje Mazowieckie podkreślają, że inwestycja ma znacząco zwiększyć jakość codziennych podróży mieszkańców regionu oraz zachęcić kolejne osoby do korzystania z transportu kolejowego.
Co to oznacza dla pasażerów?
Nowe pociągi oznaczają większy komfort podróży, więcej miejsc siedzących oraz nowoczesne wyposażenie, które do tej pory kojarzyło się głównie z dalekobieżnymi składami.
Dla wielu mieszkańców Mazowsza może to być także szansa na szybsze i wygodniejsze codzienne dojazdy do Warszawy.
