Nowe połączenia kolejowe między Warszawą a Krakowem. Zmiany od 5 stycznia
PKP Intercity wzmacnia ofertę na jednej z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce. Od 5 stycznia przewoźnik uruchamia trzy dodatkowe połączenia dziennie Pendolino między Warszawą a Krakowem, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżami.
PKP Intercity uruchamia dodatkowe pociągi Pendolino między Warszawą a Krakowem
PKP Intercity wzmacnia ofertę na jednej z najważniejszych tras kolejowych w kraju. Od poniedziałku, 5 stycznia, przewoźnik uruchamia trzy dodatkowe połączenia dziennie między Warszawą a Krakowem. Nowe kursy będą obsługiwane przez pociągi Pendolino, a bilety są już dostępne w sprzedaży.
Odpowiedź na zwiększony popyt
Jak informuje PKP Intercity, decyzja o uruchomieniu dodatkowych połączeń jest związana z rosnącym zainteresowaniem podróżami na trasie Warszawa–Kraków. Wpływ na to mają m.in. zbliżające się ferie zimowe dla uczniów oraz przerwa międzysemestralna dla studentów.
Przewoźnik podkreśla również, że nowe kursy pojawią się w godzinach, w których wcześniej zapowiadane połączenia zostały odwołane przez prywatnego operatora. Dzięki temu pasażerowie zachowają możliwość wygodnych przejazdów w najbardziej popularnych porach dnia.
Nowe godziny odjazdów
W ramach zmian pasażerowie zyskają jedno dodatkowe połączenie z Krakowa do Warszawy oraz dwa kursy w przeciwnym kierunku. Pociąg Pendolino odjedzie z Krakowa o godzinie 14:51 i dotrze do Warszawy o 17:24.
Z kolei ze stolicy do Krakowa nowe składy wyruszą o 15:40 oraz 19:40. Przyjazdy do Krakowa zaplanowano odpowiednio na 18:28 i 22:14. Wszystkie połączenia realizowane będą w standardzie Express InterCity Premium.
Więcej miejsc w porannym Pendolino
PKP Intercity zapowiedziało także wzmocnienie porannego kursu z Krakowa do Warszawy. Pociąg EIP odjeżdżający o 6:51 będzie kursował w podwójnym zestawieniu ED250. Oznacza to niemal dwukrotnie większą liczbę miejsc – ponad 800 dla pasażerów.
Podwójny skład Pendolino osiąga długość blisko 400 metrów i ma pomóc rozładować poranny szczyt komunikacyjny na tej trasie.
Bilety już w sprzedaży
Przewoźnik poinformował, że sprzedaż biletów na nowe połączenia została już uruchomiona. Rezerwacji można dokonać we wszystkich kanałach sprzedaży PKP Intercity.
Trasa Warszawa–Kraków pozostaje jedną z najbardziej obleganych w Polsce, a pociągi Pendolino są jedną z najszybszych alternatyw dla podróży między tymi miastami. PKP Intercity zapowiada, że w okresach zwiększonego ruchu pasażerskiego możliwe są kolejne wzmocnienia oferty.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.