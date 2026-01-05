Nowe połączenia kolejowe między Warszawą a Krakowem. Zmiany od 5 stycznia

5 stycznia 2026 20:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

PKP Intercity wzmacnia ofertę na jednej z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce. Od 5 stycznia przewoźnik uruchamia trzy dodatkowe połączenia dziennie Pendolino między Warszawą a Krakowem, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

PKP Intercity uruchamia dodatkowe pociągi Pendolino między Warszawą a Krakowem

PKP Intercity wzmacnia ofertę na jednej z najważniejszych tras kolejowych w kraju. Od poniedziałku, 5 stycznia, przewoźnik uruchamia trzy dodatkowe połączenia dziennie między Warszawą a Krakowem. Nowe kursy będą obsługiwane przez pociągi Pendolino, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

Odpowiedź na zwiększony popyt

Jak informuje PKP Intercity, decyzja o uruchomieniu dodatkowych połączeń jest związana z rosnącym zainteresowaniem podróżami na trasie Warszawa–Kraków. Wpływ na to mają m.in. zbliżające się ferie zimowe dla uczniów oraz przerwa międzysemestralna dla studentów.

Przewoźnik podkreśla również, że nowe kursy pojawią się w godzinach, w których wcześniej zapowiadane połączenia zostały odwołane przez prywatnego operatora. Dzięki temu pasażerowie zachowają możliwość wygodnych przejazdów w najbardziej popularnych porach dnia.

Zobacz również:

Nowe godziny odjazdów

W ramach zmian pasażerowie zyskają jedno dodatkowe połączenie z Krakowa do Warszawy oraz dwa kursy w przeciwnym kierunku. Pociąg Pendolino odjedzie z Krakowa o godzinie 14:51 i dotrze do Warszawy o 17:24.

Z kolei ze stolicy do Krakowa nowe składy wyruszą o 15:40 oraz 19:40. Przyjazdy do Krakowa zaplanowano odpowiednio na 18:28 i 22:14. Wszystkie połączenia realizowane będą w standardzie Express InterCity Premium.

Więcej miejsc w porannym Pendolino

PKP Intercity zapowiedziało także wzmocnienie porannego kursu z Krakowa do Warszawy. Pociąg EIP odjeżdżający o 6:51 będzie kursował w podwójnym zestawieniu ED250. Oznacza to niemal dwukrotnie większą liczbę miejsc – ponad 800 dla pasażerów.

Podwójny skład Pendolino osiąga długość blisko 400 metrów i ma pomóc rozładować poranny szczyt komunikacyjny na tej trasie.

Bilety już w sprzedaży

Przewoźnik poinformował, że sprzedaż biletów na nowe połączenia została już uruchomiona. Rezerwacji można dokonać we wszystkich kanałach sprzedaży PKP Intercity.

Trasa Warszawa–Kraków pozostaje jedną z najbardziej obleganych w Polsce, a pociągi Pendolino są jedną z najszybszych alternatyw dla podróży między tymi miastami. PKP Intercity zapowiada, że w okresach zwiększonego ruchu pasażerskiego możliwe są kolejne wzmocnienia oferty.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl