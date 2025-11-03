Nowe prawo budowlane od 2026 roku. Zaostrzają wymogi. Wszyscy muszą się dostosować
Od 20 września 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy budowlane, które całkowicie zmienią zasady stawiania ogrodzeń, budowy domów i standardów akustycznych w mieszkaniach. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii ma poprawić bezpieczeństwo, komfort życia i efektywność energetyczną budynków w całym kraju.
Koniec z kolczastymi płotami
Najbardziej widoczną zmianą będą nowe zasady dotyczące ogrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem, elementy niebezpieczne, takie jak drut kolczasty, ostre zakończenia czy tłuczone szkło, będą musiały znajdować się co najmniej 2,2 metra nad ziemią. Obecnie obowiązuje limit 1,8 metra. Ma to ograniczyć ryzyko wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt. Co istotne, przepisy nie obejmą istniejących ogrodzeń — zmiany dotyczą wyłącznie nowych inwestycji.
Ciszej w blokach i domach
Drugą ważną nowością jest zaostrzenie norm akustycznych. Wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały spełniać wymagania klasy AQ–0, czyli najwyższy poziom izolacyjności akustycznej. Oznacza to, że ściany i stropy będą musiały skuteczniej tłumić hałas, co poprawi komfort życia mieszkańców w blokach, domach bliźniaczych i szeregowych.
Nowe standardy energetyczne i obowiązkowa fotowoltaika
Rewolucja dotyczy również energooszczędności i ekologii. Od 31 grudnia 2026 roku obowiązkowe stanie się montowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach publicznych i gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m² – o ile będzie to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. W przypadku budynków mieszkalnych ten wymóg zacznie obowiązywać od 2029 roku.
Nowe przepisy wymuszą także stosowanie materiałów ognioodpornych podczas termomodernizacji, takich jak wełna mineralna. To ma zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe oraz ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.
Zmiany w planowaniu i dostępności
Od 2026 roku ściana budynku bez okien lub drzwi będzie mogła znajdować się cztery metry od granicy działki, zamiast dotychczasowych pięciu. Jeśli w ścianie znajdują się okna lub drzwi – odległość pozostanie bez zmian.
Nowością będzie również obowiązek montażu wind w budynkach dwu- i trzykondygnacyjnych – zarówno publicznych, jak i mieszkalnych. To rozwiązanie ma poprawić dostępność architektoniczną dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Budownictwo przyszłości
Resort rozwoju zapowiada, że nowe przepisy mają sprawić, iż polskie budownictwo stanie się nowocześniejsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Deweloperzy i inwestorzy będą musieli dostosować wszystkie projekty realizowane po wrześniu 2026 roku do nowych norm.
Zmiany w prawie budowlanym to nie tylko kwestia technicznych standardów – to również początek nowego etapu w polskim planowaniu przestrzennym, w którym większy nacisk położony zostanie na ekologię, ciszę i bezpieczeństwo mieszkańców.
