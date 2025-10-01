Nowe prawo dla nauczycieli. MEN zabiera głos w tej sprawie!
Od września 2025 roku nauczyciele jadący na wycieczki z uczniami nie stracą już pieniędzy za swoje nadgodziny. Ministerstwo Edukacji ogłosiło nowe stanowisko i zapowiada kolejne zmiany w systemie wynagradzania pedagogów.
Wynagrodzenie za wycieczki szkolne. MEN przedstawia nowe stanowisko
Czy nauczyciele powinni otrzymywać dodatkowe pieniądze za wyjazdy z uczniami? Sprawa od lat budzi emocje w środowisku oświatowym. Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło jasne stanowisko: od 1 września 2025 roku pedagodzy wyjeżdżający na wycieczki szkolne zachowają prawo do wynagrodzenia za przydzielone, a niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.
Co zmienia nowelizacja Karty Nauczyciela?
Jak poinformowała rzeczniczka MEN, Ewelina Gorczyca, gwarancja wypłaty za godziny ponadwymiarowe znalazła się w ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela. Oznacza to, że jeżeli nauczyciel w danym tygodniu zamiast prowadzenia zajęć bierze udział w wycieczce z uczniami, nie straci pieniędzy z tytułu nadgodzin.
To istotna zmiana, bo dotąd wielu pedagogów sygnalizowało, że udział w kilkudniowych wyjazdach szkolnych oznaczał dla nich realne straty finansowe.
MEN: potrzebne systemowe rozwiązania
Resort edukacji podkreśla jednak, że sprawa nie kończy się na jednym zapisie. – Wieloaspektowe analizy wykazały konieczność uregulowania kwestii wynagradzania nauczycieli w szerszym kontekście – zaznaczyła Gorczyca. Ministerstwo pracuje nad systemowym rozwiązaniem, które uwzględni specyfikę pracy szkół i całościowy czas pracy pedagogów.
Wiceminister Katarzyna Lubnauer przypomniała, że czas pracy nauczyciela to 40 godzin tygodniowo, tak jak w przypadku innych pracowników. Oprócz godzin pensum w szkole, w tym limicie mieszczą się m.in. przygotowania do zajęć, doskonalenie zawodowe czy właśnie wycieczki i opieka nad uczniami.
Kiedy zaczynają się nadgodziny?
W praktyce kluczowe pozostaje rozróżnienie, co jest faktyczną nadgodziną, a co mieści się w standardowych obowiązkach nauczyciela. Jak wyjaśnia MEN, dyrektorzy już dziś mogą wypłacać wynagrodzenie za dodatkowe godziny. Problem polega jednak na braku jednoznacznych kryteriów.
– Chcemy, by przepisy jasno wskazywały, kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami – np. gdy dyrektor nałożył dodatkowe zadania – a kiedy to tylko subiektywne poczucie nauczyciela, że pracował ponad normę – tłumaczyła Lubnauer.
Co dalej?
MEN zapowiada, że ostateczne rozwiązania zostaną powiązane z obywatelskim projektem ustawy, który zakłada uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od średniej krajowej pensji. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.
Dla nauczycieli najważniejsza informacja jest taka, że od września 2025 roku wyjazd na wycieczkę nie będzie już wiązał się z utratą wynagrodzenia za nadgodziny, co ma ułatwić organizację wyjazdów i zakończyć spory w tej kwestii.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.