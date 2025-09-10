Nowe prawo na horyzoncie? Social media tylko od 16 lat
Niemcy chcą ograniczyć dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Najnowsze badania pokazują, że aż 85 procent dorosłych popiera wprowadzenie minimalnego wieku dla użytkowników TikToka czy Instagrama, a podobnie myśli także część młodzieży.
Niemcy chcą ograniczeń wiekowych w mediach społecznościowych
Coraz więcej krajów podejmuje kroki, by chronić dzieci przed negatywnym wpływem mediów społecznościowych. Do grona państw stawiających na ograniczenia chce dołączyć także Niemcy. Najnowsze badania pokazują, że zarówno dorośli, jak i młodzież popierają wprowadzenie wyższej granicy wieku dla użytkowników popularnych platform.
Badania potwierdzają społeczne oczekiwania
Z „Barometru Edukacyjnego” monachijskiego instytutu Ifo wynika, że aż 85 procent dorosłych mieszkańców Niemiec chce, aby zakładanie kont na TikToku, Instagramie czy Snapchacie było możliwe dopiero od 16. roku życia. Co ciekawe, podobne stanowisko prezentuje część młodych użytkowników. W badaniu wzięło udział prawie 3 tysiące dorosłych i ponad tysiąc osób w wieku 14–17 lat. W tej drugiej grupie niemal połowa, bo 47 procent, uznała, że media społecznościowe nie powinny być dostępne dla dzieci.
Ile czasu młodzi spędzają online
Badania pokazują, jak ogromny wpływ mają platformy społecznościowe na codzienne życie. Ponad trzy czwarte niemieckiej młodzieży korzysta z nich co najmniej godzinę dziennie, a aż 31 procent spędza w nich ponad trzy godziny. Dorośli są w tym nieco bardziej powściągliwi – 58 procent przyznaje, że każdego dnia poświęca na nie ponad godzinę.
Życie bez mediów społecznościowych?
Pytani o świat bez TikToka czy Instagrama, Niemcy odpowiedzieli zaskakująco różnie. Prawie połowa dorosłych stwierdziła, że wolałaby żyć bez mediów społecznościowych, podczas gdy wśród młodzieży aż 68 procent wybrało życie z nimi. Dane pokazują, jak różnie pokolenia postrzegają rolę cyfrowych platform.
Zakaz smartfonów w szkołach
Badacze zapytali także o używanie smartfonów w szkołach. Zarówno dorośli, jak i młodzież popierają ich ograniczenie. Zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych poparło 64 procent dorosłych i 57 procent uczniów. Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do szkół średnich – odpowiednio 63 i 58 procent respondentów.
Kierunek: większa ochrona młodych
Wyniki badań wskazują, że niemieckie społeczeństwo jest gotowe na zmiany. Rosnąca świadomość zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych sprawia, że postulaty podwyższenia granicy wieku i ograniczeń w szkołach znajdują coraz szersze poparcie. Dla rządu w Berlinie to sygnał, że polityka ochrony dzieci w świecie cyfrowym staje się jednym z kluczowych wyzwań.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.