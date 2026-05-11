Nowe przepisy dla kryptowalut. Projekt PiS wywołuje emocje

11 maja 2026 17:28 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W Sejmie pojawił się projekt przepisów dotyczących rynku kryptowalut, który może znacząco zmienić zasady działania tego sektora w Polsce. Propozycja zakłada bardzo daleko idące regulacje, w tym ograniczenia dla działalności związanej z kryptoaktywami, co wywołało szeroką dyskusję wśród polityków i ekspertów.

Jarosław Kaczyński. Zdjęcie poglądowe. Fot. Jarosław Kaczyński/X

Projekt zmian dla rynku kryptowalut. W Sejmie pojawiła się propozycja daleko idących regulacji

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym został złożony przez grupę posłów. Wśród jego założeń znajduje się uznanie działalności związanej z kryptoaktywami za praktykę naruszającą przepisy.

Nowy projekt w Sejmie. Zaostrzenie zasad dla rynku krypto

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym został złożony przez grupę posłów. Wśród jego założeń znajduje się uznanie działalności związanej z kryptoaktywami za praktykę naruszającą przepisy.

Autorzy projektu wskazują, że rynek kryptowalut rozwija się bardzo dynamicznie, ale jednocześnie wiąże się z wysokim poziomem anonimowości oraz trudnościami w identyfikacji uczestników transakcji.

Uzasadnienie projektu. Bezpieczeństwo i stabilność rynku

W uzasadnieniu podkreślono, że proponowane zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz ograniczenie ryzyk związanych z obrotem kryptoaktywami.

Według autorów projektu, brak pełnej kontroli nad tym rynkiem może wpływać na stabilność systemu finansowego oraz utrudniać przeciwdziałanie nadużyciom.

Propozycje sankcji. Surowe konsekwencje dla działalności

Projekt przewiduje również wprowadzenie kar dla osób prowadzących działalność w zakresie kryptoaktywów.

Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się:

– kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat
– w przypadku wyższych kwot – możliwość zaostrzenia sankcji nawet do 10 lat

To jedne z najbardziej restrykcyjnych propozycji regulacyjnych w tym obszarze.

Zmiany w poparciu dla projektu

W trakcie procedowania doszło do istotnej zmiany – część posłów wycofała swoje poparcie dla wcześniejszej wersji projektu.

W efekcie propozycja może nie spełniać wymogów formalnych do dalszego procedowania w obecnym kształcie.

Dyskusja wokół przyszłości kryptowalut

Projekt wywołał szeroką debatę dotyczącą roli kryptowalut w gospodarce. W wielu krajach obserwuje się rozwój regulacji, które mają na celu uporządkowanie rynku, a nie jego całkowite ograniczenie.

Eksperci wskazują, że kierunek zmian w Polsce może mieć znaczenie dla rozwoju innowacji technologicznych oraz działalności firm związanych z nowymi technologiami finansowymi.

Co to oznacza dla Ciebie?

– możliwe zmiany w zasadach funkcjonowania rynku kryptowalut
– potencjalne ograniczenia dla firm działających w tym sektorze
– wpływ na inwestorów indywidualnych
– niepewność co do dalszych losów projektu
– dalsze decyzje zależą od procesu legislacyjnego

