Nowe przepisy drastycznie zmienią wizyty u lekarza! Rewolucja w przychodniach obejmie każdego pacjenta

Jednomyślność w Senacie i unijne wsparcie

Nowelizacja przepisów dotyczących rozbudowy usług e-zdrowia zyskała absolutne poparcie senatorów, którzy przyjęli ustawę stosunkiem głosów 83 do 0. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami płynącymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyjęty dokument stanowi fundament głębszej modernizacji sektora publicznego. Całość reformy – finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – ma na celu nie tylko poprawę kondycji finansowej szpitali, ale przede wszystkim podniesienie standardu, efektywności oraz dostępności leczenia dla obywateli.

Koniec z informacyjnym chaosem – trzy filary cyfryzacji

Kluczowym elementem nowych przepisów jest wdrożenie osobistej e-karty pacjenta. To ujednolicony, cyfrowy rejestr, który ma ostatecznie wyeliminować bałagan w dokumentacji i zapewnić placówkom medycznym błyskawiczny wgląd w pełną historię medyczną danej osoby. Oprócz tego, system zostanie wzbogacony o dwa istotne komponenty:

platforma umożliwiająca lekarzom różnych profesji i z różnych ośrodków błyskawiczne, zdalne konsultowanie skomplikowanych przypadków medycznych. System Domowej Opieki Medycznej: nowoczesny mechanizm pozwalający na monitorowanie parametrów życiowych pacjentów w ich własnych domach, co ograniczy konieczność uciążliwych hospitalizacji.

Sztuczna inteligencja bezpłatnie wesprze diagnostykę

Najbardziej innowacyjnym elementem rządowego projektu jest utworzenie Platformy Usług Inteligentnych. Dzięki niej publiczne i prywatne podmioty lecznicze zyskają darmowy dostęp do nowoczesnych modeli sztucznej inteligencji. Narzędzia AI mają stać się cyfrowym asystentem personelu medycznego. Ich głównym zadaniem będzie drobiazgowa analiza badań obrazowych pod kątem wczesnego wykrywania zagrożeń, w tym:

identyfikacji anomalii i stanów patologicznych w obszarze tomografii komputerowej klatki piersiowej, wykrywania początkowych stadiów chorób nowotworowych piersi na podstawie zdjęć mammograficznych.

Bezpieczeństwo danych priorytetem: Przetwarzanie milionów wrażliwych informacji medycznych na potrzeby algorytmów wzbudzało pytania o prywatność. Ustawodawcy zapewniają jednak, że wszelkie dane transferowane do centralnej Hurtowni Danych e-Zdrowia będą poddawane zaawansowanemu i rygorystycznemu procesowi pseudonimizacji.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe prawo nie da placówkom medycznym wiele czasu na przygotowania. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od momentu ich oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw. Przy okazji procedowania ustawy powrócił temat łączenia przez medyków pracy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia z praktyką w sektorze prywatnym – środowisko lekarskie opowiedziało się za pełną przejrzystością takich rozwiązań, odrzucając jednocześnie pomysły wprowadzania odgórnych zakazów.