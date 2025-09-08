Nowe przepisy MEN. Wiadomo, ile zajęć uczeń może opuścić bez konsekwencji!
Ministerstwo Edukacji szykuje rewolucję w obowiązku szkolnym. Uczniowie będą mogli opuścić maksymalnie jedną czwartą zajęć w roku, a rodzice, którzy nie dopilnują frekwencji dzieci, zapłacą grzywny sięgające nawet 50 tys. zł.
Nowe przepisy MEN. Kary dla rodziców mogą sięgnąć nawet 50 tys. zł
Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje duże zmiany w zasadach dotyczących obowiązku szkolnego. Resort chce ograniczyć dopuszczalną liczbę opuszczonych lekcji i zaostrzyć egzekwowanie obecności uczniów w szkołach. Projekt nowelizacji przewiduje, że przekroczenie 25 proc. absencji w skali roku szkolnego będzie traktowane jako naruszenie obowiązku szkolnego. Rodzicom, którzy nie dopilnują obecności dzieci na zajęciach, grozić będą wysokie kary finansowe – nawet do 50 tys. zł.
Nowe limity nieobecności
Dotychczas uczeń mógł opuścić połowę zajęć w miesiącu bez ryzyka, że zostanie nieklasyfikowany lub że uzna się, iż nie realizuje obowiązku szkolnego. Nowe przepisy radykalnie zmieniają tę granicę – dozwolone będzie opuszczenie jedynie jednej czwartej zajęć w całym roku szkolnym. Już przy 25 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności szkoła będzie mogła nie klasyfikować ucznia.
Resort edukacji podkreśla, że celem zmian jest zapewnienie systematyczności nauki i ograniczenie narastających luk w wiedzy. Wskazuje szczególnie na przedmioty wymagające ciągłego przyswajania materiału, takie jak matematyka czy języki obce.
Obowiązki rodziców i sankcje
Rodzice są zobowiązani do zapisania dziecka do szkoły, dbania o regularne uczęszczanie na lekcje i stworzenia odpowiednich warunków do nauki. Muszą również co roku, do 30 września, poinformować szkołę o sposobie realizacji obowiązku nauki, jeśli dziecko nie uczęszcza do placówki rejonowej.
W razie niewypełniania obowiązku szkolnego procedura przewiduje wezwanie rodziców do poprawy sytuacji. Jeśli to nie przyniesie efektu, gmina może wszcząć postępowanie administracyjne i nałożyć grzywnę. Kara jednorazowa wyniesie maksymalnie 10 tys. zł, a łączna suma może sięgnąć 50 tys. zł. Niezapłacone kary mogą zostać umorzone w momencie, gdy dziecko zacznie realizować obowiązek nauki.
Nowi rzecznicy praw uczniów
Projekt przewiduje także powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich i jego odpowiedników w województwach. Ich zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania praw uczniów i kontrola nad sytuacją w szkołach.
Polska na tle Europy
Podobne sankcje funkcjonują już w wielu krajach Europy. W Wielkiej Brytanii za każdy dzień nieusprawiedliwionej absencji powyżej pięciu dni rodzice płacą 60 funtów (ok. 300 zł). W Holandii kara wynosi ok. 100 euro. W Niemczech wysokość grzywny zależy od landu – w Bawarii sięga 2,5 tys. euro, w Berlinie do 2,5 tys. euro, a w Nadrenii Północnej-Westfalii do 1 tys. euro za każde dziecko.
Radykalna zmiana w podejściu
Ministerstwo argumentuje, że obecny próg 50 proc. nieobecności jest zbyt wysoki i w praktyce pozwala uczniowi opuszczać co drugą lekcję. Nowe przepisy mają temu przeciwdziałać i sprawić, by regularna obecność w szkole stała się standardem, a nie wyjątkiem.
