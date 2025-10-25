Nowe przepisy na stacjach. Jedno kliknięcie diagnosty i dowód blokują w systemie
Badanie techniczne w 2025 roku przestało być formalnością. Stacje mają więcej narzędzi, surowsze procedury i dłuższą listę usterek. Jeśli diagnosta uzna, że auto stwarza zagrożenie, elektronicznie zablokuje dowód rejestracyjny – natychmiast i bez wizyty w wydziale komunikacji.
Co dokładnie sprawdzają i kiedy przegrywasz przegląd
Procedura obejmuje identyfikację pojazdu (VIN, dokumenty), oględziny wyposażenia dodatkowego (np. instalacja LPG) i szczegółowy przegląd układów bezpieczeństwa oraz emisji.
- Usterka poważna – wynik negatywny, konieczna naprawa i badanie poprawkowe.
- Usterka niebezpieczna – wynik negatywny i blokada dowodu w CEP; do czasu naprawy autem nie wolno jeździć.
Najczęstsze powody oblania badania
- luzy w układzie kierowniczym, wycieki z amortyzatorów;
- nierówna skuteczność hamowania, skorodowane przewody, słabe hamulce postojowe;
- różne opony lub zły stan ogumienia na jednej osi;
- niesprawne oświetlenie (złe ustawienie, wypalone źródła, brak świateł dziennych/stopu);
- pęknięcia i ubytki szyb w polu widzenia kierowcy;
- korozja elementów nośnych, luźne mocowania zawieszenia;
- wycieki spalin, nieszczelny układ wydechowy, przekroczone normy dymienia;
- pasy bezpieczeństwa niesprawne lub brak homologowanych mocowań fotelików;
- brak obowiązkowych elementów (gaśnica, trójkąt) lub pojemnik gaśnicy po terminie.
Ceny i kary – nowa tabela opłat
- samochód osobowy: 149 zł,
- osobówka z LPG: 245 zł,
- motocykl/ciągnik: 94 zł,
- ciężarowe >16 t: do 269 zł.
Spóźnienie kosztuje wielokrotność stawki: już po 7 dniach zapłacisz podwójnie; przy dłuższych opóźnieniach kara rośnie do kwot rzędu ~450–600 zł.
Nowe obowiązki diagnostów
- dokumentacja fotograficzna (przód, tył, boki, licznik przebiegu);
- zapisy w systemie na każdym etapie badania;
- szybki wpis o zatrzymaniu lub przywróceniu dowodu w CEP – kierowca nie musi iść do urzędu.
Diesel pod specjalnym nadzorem
Stacje mają być doposażone w liczniki cząstek stałych. To koniec „przemykania się” aut z wyciętym lub uszkodzonym DPF – pomiar liczby cząstek natychmiast wskaże problem i skończy się wynikiem negatywnym.
Małe ułatwienie dla kierowców
Przegląd można wykonać do 30 dni wcześniej, a ważność pieczątki przedłuży się do 13 miesięcy. To ukłon w stronę osób, które wyjeżdżają lub mają napięty grafik.
Jak nie stracić dowodu – szybka checklista przed SKP
- Oświetlenie: sprawdź wszystkie żarówki, regulację świateł mijania i stopu.
- Hamulce: brak ściągania, równy „łap” ręcznego, brak wycieków.
- Zawieszenie i kierownica: brak luzów, wycieki z amortyzatorów.
- Opony: ten sam rozmiar i bieżnik na osi, bez pęknięć i „jaj”.
- Szyby i lusterka: bez pęknięć w polu widzenia, działające spryskiwacze.
- Pasy i mocowania fotelików: sprawne zwijacze, zapadki.
- Wydech i emisja: szczelny tłumik, sprawny DPF/katalizator, brak „buczenia”.
- Wyposażenie: gaśnica z aktualnym terminem, trójkąt, apteczka (zalecana).
- LPG: ważna legalizacja zbiornika i komplet dokumentów.
- Dokumenty: dowód, karta pojazdu (jeśli wydana), potwierdzenia zmian.
Co to oznacza dla czytelnika
Przegląd stał się realnym testem bezpieczeństwa. Jeden błąd = negatyw; poważna usterka = blokada dowodu. Zysk? Szybsze procedury i porządek w papierach bez biegania po urzędach. Strata? Wyższe ceny i koniec pobłażania. Jeśli dawno nie zaglądałeś pod auto, zrób to teraz – serwis za kilkaset złotych jest tańszy niż brak przeglądu, kary i laweta po zatrzymaniu dowodu.
