Nowe przepisy na stacjach. Jedno kliknięcie diagnosty i dowód blokują w systemie

25 października 2025 15:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Badanie techniczne w 2025 roku przestało być formalnością. Stacje mają więcej narzędzi, surowsze procedury i dłuższą listę usterek. Jeśli diagnosta uzna, że auto stwarza zagrożenie, elektronicznie zablokuje dowód rejestracyjny – natychmiast i bez wizyty w wydziale komunikacji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co dokładnie sprawdzają i kiedy przegrywasz przegląd
Procedura obejmuje identyfikację pojazdu (VIN, dokumenty), oględziny wyposażenia dodatkowego (np. instalacja LPG) i szczegółowy przegląd układów bezpieczeństwa oraz emisji.

  • Usterka poważna – wynik negatywny, konieczna naprawa i badanie poprawkowe.
  • Usterka niebezpieczna – wynik negatywny i blokada dowodu w CEP; do czasu naprawy autem nie wolno jeździć.

Najczęstsze powody oblania badania

  • luzy w układzie kierowniczym, wycieki z amortyzatorów;
  • nierówna skuteczność hamowania, skorodowane przewody, słabe hamulce postojowe;
  • różne opony lub zły stan ogumienia na jednej osi;
  • niesprawne oświetlenie (złe ustawienie, wypalone źródła, brak świateł dziennych/stopu);
  • pęknięcia i ubytki szyb w polu widzenia kierowcy;
  • korozja elementów nośnych, luźne mocowania zawieszenia;
  • wycieki spalin, nieszczelny układ wydechowy, przekroczone normy dymienia;
  • pasy bezpieczeństwa niesprawne lub brak homologowanych mocowań fotelików;
  • brak obowiązkowych elementów (gaśnica, trójkąt) lub pojemnik gaśnicy po terminie.

Ceny i kary – nowa tabela opłat

  • samochód osobowy: 149 zł,
  • osobówka z LPG: 245 zł,
  • motocykl/ciągnik: 94 zł,
  • ciężarowe >16 t: do 269 zł.
    Spóźnienie kosztuje wielokrotność stawki: już po 7 dniach zapłacisz podwójnie; przy dłuższych opóźnieniach kara rośnie do kwot rzędu ~450–600 zł.

Nowe obowiązki diagnostów

  • dokumentacja fotograficzna (przód, tył, boki, licznik przebiegu);
  • zapisy w systemie na każdym etapie badania;
  • szybki wpis o zatrzymaniu lub przywróceniu dowodu w CEP – kierowca nie musi iść do urzędu.

Diesel pod specjalnym nadzorem
Stacje mają być doposażone w liczniki cząstek stałych. To koniec „przemykania się” aut z wyciętym lub uszkodzonym DPF – pomiar liczby cząstek natychmiast wskaże problem i skończy się wynikiem negatywnym.

Małe ułatwienie dla kierowców
Przegląd można wykonać do 30 dni wcześniej, a ważność pieczątki przedłuży się do 13 miesięcy. To ukłon w stronę osób, które wyjeżdżają lub mają napięty grafik.

Jak nie stracić dowodu – szybka checklista przed SKP

  1. Oświetlenie: sprawdź wszystkie żarówki, regulację świateł mijania i stopu.
  2. Hamulce: brak ściągania, równy „łap” ręcznego, brak wycieków.
  3. Zawieszenie i kierownica: brak luzów, wycieki z amortyzatorów.
  4. Opony: ten sam rozmiar i bieżnik na osi, bez pęknięć i „jaj”.
  5. Szyby i lusterka: bez pęknięć w polu widzenia, działające spryskiwacze.
  6. Pasy i mocowania fotelików: sprawne zwijacze, zapadki.
  7. Wydech i emisja: szczelny tłumik, sprawny DPF/katalizator, brak „buczenia”.
  8. Wyposażenie: gaśnica z aktualnym terminem, trójkąt, apteczka (zalecana).
  9. LPG: ważna legalizacja zbiornika i komplet dokumentów.
  10. Dokumenty: dowód, karta pojazdu (jeśli wydana), potwierdzenia zmian.

Co to oznacza dla czytelnika
Przegląd stał się realnym testem bezpieczeństwa. Jeden błąd = negatyw; poważna usterka = blokada dowodu. Zysk? Szybsze procedury i porządek w papierach bez biegania po urzędach. Strata? Wyższe ceny i koniec pobłażania. Jeśli dawno nie zaglądałeś pod auto, zrób to teraz – serwis za kilkaset złotych jest tańszy niż brak przeglądu, kary i laweta po zatrzymaniu dowodu.

