Nowe przepisy na stacjach kontroli. Diagnosta spojrzy i stracisz dowód rejestracyjny
Badanie techniczne w 2026 roku przestało być czystą formalnością, a stało się surową weryfikacją, która dla wielu właścicieli aut kończy się natychmiastową blokadą dokumentów. Według nowych przepisów, diagnosta ma obowiązek wykonać pełną dokumentację fotograficzną pojazdu na stanowisku badawczym, co eliminuje zjawisko wystawiania pieczątek bez wizyty na stacji. Jeśli specjalista dostrzeże usterkę zagrażającą bezpieczeństwu, jednym kliknięciem w systemie CEPiK odbierze Ci dowód rejestracyjny, a Ty odjedziesz z punktu kontroli wyłącznie na lawecie.
Zmiany uderzają również w portfele spóźnialskich kierowców. Od września 2025 roku obowiązuje nowy taryfikator, który drastycznie podnosi opłaty za przegląd wykonany po terminie – za zwłokę dłuższą niż trzy miesiące zapłacisz niemal 600 zł. Dodatkowo stacje kontroli dysponują nowym orężem w walce z wyciętymi filtrami DPF, co dla wielu posiadaczy starszych diesli oznacza konieczność kosztownych napraw, bez których auto nie zostanie dopuszczone do ruchu.
Nowy cennik 2026: Zapomnij o starych stawkach
Po wielu latach zamrożenia cen, Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nową tabelę opłat, która będzie waloryzowana wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia.
Samochód osobowy: Standardowa opłata wzrosła z 98 zł do 149 zł.
Auto z gazem (LPG/CNG): Koszt przeglądu to teraz 245 zł.
Ciężarówki powyżej 16 ton: Właściciele dużych pojazdów muszą przygotować się na wydatek 269 zł.
Kary za zwłokę: Tydzień po terminie to podwójna stawka, a trzy miesiące spóźnienia skutkują opłatą karną w wysokości blisko 600 zł.
Diagnosta fotografem: Twoje auto w bazie danych
Aby ukrócić patologie na stacjach kontroli, wprowadzono obowiązek archiwizacji zdjęć każdego badanego pojazdu. Diagnosta musi sfotografować:
- Sylwetkę pojazdu: Zdjęcia przodu, tyłu oraz obu boków samochodu.
- Wnętrze i stan licznika: Dokumentacja przebiegu ma zapobiegać „kręceniu” liczników.
- Usterki niebezpieczne: Każda wada prowadząca do zatrzymania dowodu musi zostać uwieczniona jako dowód w systemie.
Kiedy stracisz dowód rejestracyjny „od ręki”?
Obecnie lista powodów do negatywnego wyniku badania obejmuje ponad 40 pozycji sklasyfikowanych jako usterki niebezpieczne. Jeśli diagnosta wykryje pęknięty przewód hamulcowy, wycieki z amortyzatorów, poważną korozję elementów nośnych lub brak filtra cząstek stałych (DPF), dowód zostaje zablokowany w systemie elektronicznym. Masz wtedy 14 dni na usunięcie awarii i powrót na badanie poprawkowe, które kosztuje jedynie ułamek pełnej kwoty.
W 2026 roku przegląd techniczny wymaga od Ciebie planowania z wyprzedzeniem – dobrą wiadomością jest to, że możesz stawić się na stacji nawet 30 dni przed terminem, a ważność badania zostanie przedłużona o pełne 13 miesięcy. Nie ryzykuj jazdy niesprawnym autem lub spóźnienia, ponieważ kary finansowe są obecnie automatycznie naliczane w systemie.
Przed wizytą u diagnosty upewnij się, że masz sprawne wszystkie światła, nie masz pęknięć na szybie w polu widzenia oraz że Twoje opony na jednej osi są identyczne – to najczęstsze powody, dla których kierowcy opuszczają stację z wynikiem negatywnym i zablokowanym dowodem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.