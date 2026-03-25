Nowe przepisy o mobbingu. Nawet 6 pensji odszkodowania dla pracownika
Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy, który ma wzmocnić ochronę pracowników przed mobbingiem. Nowe regulacje przewidują m.in. minimalną wysokość odszkodowania oraz doprecyzowanie definicji niedozwolonych zachowań w miejscu pracy.
Co się zmienia?
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie minimalnego poziomu zadośćuczynienia dla osób, które padły ofiarą mobbingu. Zgodnie z projektem, kwota ta ma wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
W praktyce oznacza to, że świadczenie może wynieść blisko 30 tys. zł. Dotychczas przepisy nie określały dolnej granicy, co często prowadziło do zasądzania niższych kwot.
Nowelizacja rozszerza także zakres obowiązków pracodawców. Firmy będą musiały nie tylko reagować na zgłoszenia, ale również aktywnie przeciwdziałać zjawiskom naruszającym godność pracowników.
Fakty i tło sprawy
Problem mobbingu w miejscu pracy od lat jest wskazywany jako jedno z wyzwań na rynku pracy. Obecne przepisy są często uznawane za zbyt ogólne, co utrudnia dochodzenie swoich praw przez pracowników.
Projekt zmian ma uporządkować definicje oraz uwzględnić dorobek orzecznictwa sądowego i wiedzy z zakresu psychologii pracy. Dzięki temu rozróżnienie między dopuszczalną krytyką a niedozwolonymi działaniami ma być bardziej jednoznaczne.
Nowe regulacje obejmują także współczesne formy komunikacji. Oznacza to, że działania podejmowane za pomocą wiadomości elektronicznych, komunikatorów czy e-maili mogą stanowić dowód w sprawie.
Dlaczego wprowadzane są zmiany
Celem reformy jest zwiększenie skuteczności ochrony pracowników oraz ograniczenie niepożądanych zjawisk w miejscu pracy. Wprowadzenie minimalnej kwoty odszkodowania ma pełnić funkcję prewencyjną.
Jednocześnie przepisy mają chronić także pracodawców. Doprecyzowanie definicji ma ograniczyć ryzyko nieuzasadnionych zarzutów i ujednolicić interpretację prawa.
Zmiany mają również poprawić spójność orzeczeń sądowych w podobnych sprawach.
Co to oznacza dla pracownika i pracodawcy?
Pracownicy zyskają większą ochronę oraz jasne zasady dochodzenia swoich praw. Wprowadzenie minimalnego odszkodowania zwiększa przewidywalność postępowań.
Pracodawcy będą musieli wdrożyć skuteczniejsze procedury zapobiegające niepożądanym zachowaniom. Brak odpowiednich działań może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Nowe przepisy mogą wpłynąć na standardy zarządzania oraz kulturę organizacyjną w firmach.
Podsumowanie
Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada istotne wzmocnienie ochrony przed mobbingiem. Wprowadzenie minimalnego odszkodowania oraz doprecyzowanie przepisów może wpłynąć na sposób funkcjonowania wielu miejsc pracy. Ostateczny kształt regulacji będzie zależał od dalszych prac parlamentarnych.
