Nowe przepisy o wycince drzew już obowiązują. Jeden błąd może kosztować tysiące złotych
Od 16 października 2025 roku właściciele działek muszą zachować wyjątkową ostrożność przy usuwaniu drzew. Choć nowe przepisy miały uprościć formalności, w praktyce nietrudno o kosztowną pomyłkę. Za nielegalną wycinkę grożą kary sięgające nawet 4000 zł, a urzędnicy zapowiadają wzmożone kontrole.
Zmiany w przepisach – co obowiązuje od października
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadziła nowe zasady zgłaszania i wycinania drzew na prywatnych posesjach. Od teraz wiele gatunków można usunąć bez zezwolenia, ale tylko wtedy, gdy nie przekraczają określonego obwodu pnia.
Pomiar wykonuje się 5 cm nad ziemią, a nie – jak sądzi wielu właścicieli – na wysokości klatki piersiowej.
Bez zgłoszenia można wyciąć:
- topole, wierzby, klony jesionolistne i srebrzyste – do 80 cm obwodu,
- kasztanowce, robinie akacjowe (akacje), platany – do 65 cm obwodu,
- pozostałe gatunki drzew – do 50 cm obwodu,
- krzewy o powierzchni do 25 m².
Jeśli drzewo przekracza te limity, trzeba zgłosić zamiar wycinki w urzędzie gminy lub miasta. Formularze dostępne są online, a urząd ma 60 dni na ewentualny sprzeciw. Brak reakcji oznacza tzw. milczącą zgodę, dzięki której wycinkę można przeprowadzić legalnie.
Za co grożą wysokie kary
Urzędnicy ostrzegają: pomyłka w pomiarach lub brak zgłoszenia, gdy było ono wymagane, może oznaczać karę finansową nawet do 4000 zł.
Kara naliczana jest jako dwukrotność opłaty za legalną wycinkę. Przykład: usunięcie klonu zwyczajnego o obwodzie 80 cm bez zgłoszenia oznacza karę ok. 4000 zł – czyli 25 zł za każdy centymetr pnia.
Jeszcze surowsze konsekwencje czekają osoby, które wytną drzewa na terenach chronionych, siedliskach ptaków lub pomnikach przyrody – tam może być wymagane dodatkowe zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jak uniknąć błędów
Eksperci radzą, by każdą wycinkę poprzedzić dokładnym sprawdzeniem przepisów i dokumentacją fotograficzną drzewa przed usunięciem.
Aby nie narazić się na mandat:
- Zidentyfikuj gatunek drzewa – różne limity dla różnych gatunków.
- Zrób dokładny pomiar 5 cm nad ziemią.
- Zgłoś wycinkę, jeśli drzewo przekracza limit.
- Zachowaj potwierdzenie zgłoszenia – może być potrzebne przy kontroli.
- Unikaj wycinki w sezonie lęgowym ptaków (marzec–sierpień).
Najczęstsze pytania właścicieli działek
Czy mogę wyciąć każde drzewo na własnej posesji?
Nie. Zwolnienie dotyczy tylko drzew o obwodzie mniejszym niż określony w przepisach.
Co, jeśli urząd nie odpowie na zgłoszenie?
Po 60 dniach następuje tzw. milcząca zgoda – możesz wyciąć drzewo legalnie.
Czy krzewy też podlegają zgłoszeniu?
Tylko jeśli ich powierzchnia przekracza 25 m².
Jakie drzewa są szczególnie chronione?
Wszystkie, które rosną na terenach objętych ochroną przyrody, np. parkach krajobrazowych czy siedliskach ptaków.
Co to oznacza dla właścicieli działek
Nowe przepisy dają większą swobodę, ale też większą odpowiedzialność. Urzędy liczą, że uproszczenie procedur zmniejszy liczbę nielegalnych wycinek. Jednak nieznajomość zasad nie zwalnia z kary.
W praktyce lepiej poświęcić kilka minut na zgłoszenie, niż ryzykować tysiące złotych grzywny i konieczność ponownego nasadzenia drzew.
