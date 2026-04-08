Nowe przepisy od maja 2026. Jeśli masz to na posesji, możesz zostać zmuszony do usunięcia
W wielu miejscach w Polsce nadchodzi przełom, który dotknie właścicieli domów jednorodzinnych. Jeśli na Twojej posesji znajduje się szambo lub własne ujęcie wody, możesz zostać zobowiązana do ich likwidacji. Wszystko przez przyspieszenie inwestycji i konkretne przepisy.
Nowa rzeczywistość na wsiach i obrzeżach miast
Przez lata własne szambo czy studnia były standardem w miejscach bez dostępu do sieci. Teraz sytuacja szybko się zmienia. Samorządy w całej Polsce realizują inwestycje wodno-kanalizacyjne na ogromną skalę.
To efekt m.in. środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki nim powstają nowe rurociągi, przyłącza i systemy kanalizacyjne nawet tam, gdzie wcześniej było to nieopłacalne.
Maj 2026 to kluczowa data
To właśnie ten termin wyznacza moment rozliczenia wielu inwestycji. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach tysiące mieszkańców zobaczą na swoich ulicach intensywne prace budowlane.
Dla wielu osób to dobra wiadomość, ale też początek nowych obowiązków.
Masz kanalizację przy działce? Musisz się podłączyć
Polskie przepisy są w tej kwestii jasne. Jeśli istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, właściciel ma obowiązek to zrobić.
W praktyce oznacza to:
- konieczność podłączenia domu do sieci,
- likwidację dotychczasowego szamba.
To nie jest wybór, lecz obowiązek wynikający z prawa.
Co ze studnią i oczyszczalnią
Własne studnie również tracą na znaczeniu, choć nie zawsze muszą być likwidowane. Kluczowa staje się dostępność wodociągu i lokalne przepisy.
Wyjątek dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale tylko tych, które spełniają określone normy. Starsze instalacje mogą nie przejść weryfikacji.
Koszty po stronie mieszkańca
Największe obawy dotyczą wydatków. W wielu przypadkach to właściciel nieruchomości musi pokryć koszt przyłącza do sieci.
Choć część gmin oferuje wsparcie finansowe, nie jest to regułą. Mimo to wiele osób decyduje się na inwestycję, bo w dłuższej perspektywie:
- odpada koszt wywozu szamba,
- rośnie wartość nieruchomości,
- poprawia się komfort życia.
Gdzie zmiany będą największe
Najwięcej inwestycji realizowanych jest w Polsce wschodniej oraz w gminach o rozproszonej zabudowie. To tam brak infrastruktury był dotąd najbardziej odczuwalny.
Nowe sieci obejmują całe miejscowości, a setki domów zostają podłączone do wodociągów i kanalizacji.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli w Twojej okolicy powstaje sieć kanalizacyjna, sprawdź:
- czy Twoja działka może zostać podłączona,
- jakie są terminy,
- jakie koszty będziesz musiała ponieść.
Nie warto tego odkładać, bo obowiązek podłączenia może pojawić się szybciej, niż się spodziewasz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.