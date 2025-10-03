Nowe przepisy uderzą w miliony Polaków. W każdym domu muszą pojawić się te urządzenia
Od grudnia 2024 roku życie właścicieli mieszkań i domów w Polsce zmieniło się na zawsze. Minister Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie, które wprowadza obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla w nieruchomościach. To oznacza, że każdy, kto do tej pory traktował takie urządzenia jako opcję, teraz będzie musiał je zainstalować – pod groźbą kary.
Koniec z dowolnością. Czujniki obowiązkowe w każdym mieszkaniu
Nowe przepisy obejmą wszystkie mieszkania i domy – zarówno prywatne, jak i wynajmowane. Szczególnie rygorystyczne terminy dotyczą deweloperów i właścicieli nieruchomości krótkoterminowych, np. w Airbnb. W przypadku nowych budynków czujniki muszą być zamontowane od razu przy odbiorze inwestycji. Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy mają czas do czerwca 2026 roku, natomiast wszyscy inni – do 2030 roku.
Koszty i konsekwencje
Dla wielu rodzin to oznacza dodatkowy wydatek. Podstawowy czujnik dymu kosztuje od 50 do 200 zł, a czujnik czadu od 100 do 300 zł. W przypadku domu jednorodzinnego to wydatek rzędu 400–600 zł, a przy większych nieruchomościach koszty rosną. Do tego dochodzą koszty konserwacji – wymiana baterii, testy działania i konieczność wymiany urządzenia po kilku latach.
Co istotne, brak czujników może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Ubezpieczyciele już zapowiadają, że brak obowiązkowych urządzeń może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania po pożarze czy zaczadzeniu.
Dramatyczne liczby zmusiły rząd do działania
Według danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2024 roku w Polsce doszło do ponad 27 tys. pożarów w budynkach mieszkalnych, w których życie straciło 269 osób. Tlenek węgla, nazywany „cichym zabójcą”, zabił 43 osoby i zatruł blisko 1200 kolejnych. Eksperci nie mają wątpliwości – wprowadzenie obowiązku czujników uratuje setki istnień ludzkich.
Europa już to zrobiła. Polska nadrabia zaległości
Polska dopiero teraz dołącza do krajów, w których czujniki są obowiązkowe. W Niemczech, Austrii czy Francji przepisy te obowiązują od lat, a statystyki pokazują jednoznacznie – liczba zgonów w pożarach i zatruciach spadła tam o połowę.
Co musisz zrobić?
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, musisz zaplanować zakup i montaż czujników. Warto wybrać modele spełniające normy bezpieczeństwa i zlecić ich instalację fachowcom. Lepiej zrobić to wcześniej – przed terminem – aby uniknąć kolejek, wzrostu cen i problemów podczas kontroli.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.