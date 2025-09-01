Nowe przepisy UE a gaz w Polsce. Co czeka właścicieli domów?
Wbrew pojawiającym się zapowiedziom o zakazie ogrzewania gazem, Polacy wciąż chętnie montują piece gazowe, często z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze. Eksperci podkreślają, że w najbliższych latach to właśnie gaz będzie jedną z tańszych opcji grzewczych, a opłaty za emisję CO₂ najmniej dotkną gospodarstwa korzystające z tego źródła energii.
Czy piece gazowe znikną z polskich domów? Na razie wciąż zyskują popularność
W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się głosy o możliwym zakazie ogrzewania gazem, który w przyszłości miałaby wprowadzić Unia Europejska. Choć takie rozwiązanie faktycznie znajduje się w długoterminowych planach klimatycznych, dziś gaz wciąż pozostaje konkurencyjnym źródłem ciepła. Co więcej – w perspektywie kilku lat to właśnie gospodarstwa domowe korzystające z gazu zapłacą relatywnie najmniej w ramach nowej opłaty za emisję CO₂.
Gaz a opłaty za emisję
Eksperci przypominają, że już od 2027 r. gospodarstwa domowe zostaną objęte obowiązkiem ponoszenia kosztów emisji dwutlenku węgla. Najwięcej zapłacą użytkownicy starych pieców węglowych, które są najbardziej emisyjne. W przypadku gazu rachunki będą zdecydowanie niższe. To sprawia, że kotły gazowe – zamiast być szybko likwidowane – mogą stać się dla wielu rodzin rozwiązaniem przejściowym, korzystniejszym finansowo niż węgiel czy olej opałowy.
LPG jako alternatywa dla wsi
Największym problemem w Polsce pozostaje dostępność sieci gazowej, szczególnie na terenach wiejskich. Według Eurostatu jedynie 31 proc. mieszkańców wsi ma możliwość podłączenia do gazociągu. Właśnie dlatego rośnie znaczenie gazu płynnego LPG, który można instalować niezależnie od sieci. Montaż instalacji trwa zaledwie 1,5–2 miesiące, a użytkownicy podkreślają jej bezobsługowość i niskie koszty eksploatacji – paliwo wystarczy zatankować raz lub dwa razy w roku.
Badania Ekobarometru 2024 pokazują, że z LPG korzystało już 41 proc. Polaków, z czego aż połowa mieszkańców wsi. W opinii wielu ekspertów to właśnie LPG może stać się rozwiązaniem dla tysięcy domów pozbawionych dostępu do gazociągu.
Dotacje i ekologia
Piece gazowe wciąż można montować z dopłatą w ramach programu Czyste Powietrze, pod warunkiem wyboru urządzeń z listy Zielonych Urządzeń i Materiałów. Dofinansowanie sięga nawet 25 tys. zł. To dodatkowo zwiększa atrakcyjność takiego ogrzewania.
LPG jest też paliwem postrzeganym jako ekologiczne – nie emituje pyłów, a jego spalanie praktycznie nie wytwarza tlenków siarki i azotu. Coraz większy udział w rynku będą miały również biopaliwa gazowe, powstające z odpadów rolnych i komunalnych.
Przyszłość pieców gazowych
Choć w perspektywie długoterminowej UE będzie dążyła do wyeliminowania ogrzewania gazowego, dziś nic nie wskazuje na jego szybkie wycofanie. Wręcz przeciwnie – w porównaniu z kopciuchami gaz okazuje się rozwiązaniem tańszym, wygodniejszym i zdrowszym. Jak podkreślają eksperci, to właśnie piece gazowe mogą pomóc w ograniczeniu smogu, zanim Polska przejdzie do budynków zeroemisyjnych.
