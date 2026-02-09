Nowe przepisy UE i burza w sieci. O co chodzi z 11 pojemnikami na śmieci?
W sieci pojawiły się informacje, że Unia Europejska chce wprowadzić obowiązek aż 11 pojemników na odpady w gospodarstwach domowych. Sprawdzamy, co naprawdę wynika z unijnych przepisów i skąd wziął się ten przekaz.
Czy Unia Europejska wprowadza 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy, skąd wziął się ten przekaz
W mediach społecznościowych i na części portali pojawiły się informacje, że Unia Europejska planuje wprowadzenie obowiązku posiadania aż 11 pojemników na odpady. Przekaz ten wywołał falę krytycznych komentarzy i został określony jako „śmieciowy absurd”. Sprawdzamy, co rzeczywiście wynika z unijnych przepisów i czy mieszkańców czekają tak daleko idące zmiany.
Skąd wzięła się informacja o 11 pojemnikach
Doniesienia o rzekomym obowiązku posiadania 11 koszy na śmieci były szeroko rozpowszechniane w sieci, m.in. przez polityków i niektóre portale internetowe. Wskazywano, że nowe regulacje miałyby zmusić mieszkańców do wydzielenia w domach i mieszkaniach aż 11 frakcji odpadów, co przedstawiano jako nadmierną ingerencję i biurokratyczne utrudnienie.
W rzeczywistości liczba „11” pojawia się w kontekście podziału odpadów na kategorie, a nie jako wymóg dotyczący liczby pojemników w gospodarstwach domowych.
Co faktycznie zmieniają przepisy UE?
Unia Europejska przyjęła rozporządzenie PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wejdzie w życie 12 sierpnia 2026 roku. Jego celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych oraz ujednolicenie zasad ich oznaczania i segregacji w całej UE.
Kluczową zmianą nie jest zwiększenie liczby pojemników, lecz wprowadzenie jednolitych piktogramów na opakowaniach i pojemnikach na odpady. Mają one ułatwić konsumentom rozpoznanie, do jakiej frakcji należy wyrzucić dany produkt, niezależnie od kraju.
Rozporządzenie wyraźnie dopuszcza możliwość umieszczania kilku piktogramów na jednym pojemniku. Oznacza to, że jeden kosz może obsługiwać więcej niż jedną frakcję, co wyklucza konieczność posiadania osobnych pojemników dla każdej kategorii odpadów.
Czym jest podział na 11 frakcji?
Źródłem zamieszania jest raport przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC). Dokument ten przedstawia propozycję podziału odpadów na 11 głównych kategorii, takich jak m.in. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia czy odpady kompostowalne.
Jest to jednak materiał ekspercki, który nie ma charakteru wiążącego. Nie stanowi on prawa ani obowiązku dla państw członkowskich ani mieszkańców. Co najważniejsze, podział na frakcje nie oznacza automatycznie konieczności stosowania 11 oddzielnych pojemników.
Jak będzie wyglądać segregacja w praktyce?
Ostateczny wygląd etykiet i liczba piktogramów zostaną określone przez Komisję Europejską do sierpnia 2026 roku. Państwa członkowskie nadal będą miały wpływ na organizację systemów odbioru odpadów, w tym liczbę i rodzaj pojemników stosowanych lokalnie.
Nie ma przepisów, które nakazywałyby mieszkańcom posiadanie 11 koszy na śmieci w domu lub „pod każdym budynkiem”.
Informacje o obowiązkowych 11 pojemnikach na odpady są nieprawdziwe. Unijne przepisy wprowadzają ujednolicone oznaczenia opakowań i pojemników, a nie rewolucję w liczbie koszy. Liczba 11 odnosi się do propozycji podziału frakcji w dokumencie eksperckim, a nie do obowiązków nakładanych na mieszkańców. Wbrew krążącym w sieci doniesieniom, „śmieciowego absurdu” w postaci 11 pojemników nie będzie.
