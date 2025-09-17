Nowe przepisy w bankowości! Klienci ostrzegani przed blokadą kont
Największy bank w Polsce wprowadza nowe regulacje, które każdy klient powinien znać. Zmiany budzą emocje i mogą mieć poważne konsekwencje dla codziennego dostępu do usług finansowych.
PKO BP zaostrza zasady. Klienci bez ważnych dokumentów stracą dostęp do konta
Największy bank w Polsce wprowadził nowe regulacje, które dotkną wszystkich jego klientów. PKO Bank Polski poinformował, że posiadacze kont muszą zadbać o aktualne dokumenty tożsamości, ponieważ ich brak może skutkować zablokowaniem dostępu do usług bankowości internetowej i mobilnej. Dla wielu osób oznacza to konieczność natychmiastowej aktualizacji danych, aby uniknąć poważnych konsekwencji.
Dlaczego PKO BP wprowadza zmiany?
Bank tłumaczy, że powodem zaostrzenia procedur jest rosnące zagrożenie cyberprzestępczością. Ataki w sieci stają się coraz bardziej powszechne, a nieaktualne dane w systemach bankowych to jedna z najłatwiejszych furtek dla oszustów. Dlatego PKO BP, podobnie jak inne instytucje finansowe, stawia na regularną weryfikację klientów.
Zmiany mają obejmować nie tylko dorosłych posiadaczy kont, ale także młodzież od 13. roku życia, która korzysta z usług bankowych. Bank zaznacza, że działanie w interesie klienta oznacza czasem konieczność ograniczenia wygody na rzecz większego bezpieczeństwa.
Co się zmieni dla klientów?
Kluczowa zmiana polega na tym, że posiadanie nieważnego dowodu osobistego lub paszportu będzie oznaczało utratę dostępu do bankowości elektronicznej. Po wygaśnięciu dokumentu klient ma 30 dni na aktualizację danych. Jeśli tego nie zrobi, system automatycznie zablokuje dostęp do konta w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO.
Blokada oznacza, że użytkownik nie będzie mógł wykonywać przelewów krajowych i zagranicznych, sprawdzać salda ani historii transakcji, podpisywać nowych umów online, zakładać lokat terminowych, składać wniosków o kredyty czy pożyczki ani korzystać z usług ubezpieczeniowych. Bank ostrzega, że w skrajnych przypadkach brak ważnych dokumentów może także utrudnić wypłaty z bankomatów, autoryzację płatności internetowych, a nawet transakcje kartą debetową.
Jak zaktualizować dane?
PKO BP zapewnia, że proces aktualizacji jest prosty i szybki. Klienci mogą to zrobić przez aplikację IKO, w serwisie iPKO, telefonicznie lub w dowolnym oddziale banku. Cała procedura ma trwać zaledwie kilka minut, jednak wymaga od klienta czujności i przygotowania ważnego dokumentu.
Co to oznacza dla sektora bankowego?
Wprowadzone przez PKO BP zasady pokazują kierunek, w którym zmierza cała branża finansowa. Banki coraz mocniej stawiają na bezpieczeństwo cyfrowe i kontrolę danych klientów. To reakcja na nasilające się ataki hakerskie i próby podszywania się pod użytkowników.
Choć dla wielu osób nowe regulacje mogą być uciążliwe, ich celem jest ochrona środków i ograniczenie ryzyka wyłudzeń. Eksperci wskazują, że wkrótce podobne przepisy mogą pojawić się także w innych instytucjach działających w Polsce.
Jasny sygnał dla klientów
PKO BP podkreśla, że każdy posiadacz konta musi zadbać o aktualność swoich dokumentów tożsamości. Zaniedbanie tego obowiązku może oznaczać nie tylko utratę wygody, ale też realne odcięcie od własnych pieniędzy. To wyraźny sygnał dla wszystkich użytkowników bankowości online – bezpieczeństwo zaczyna się od formalności.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.