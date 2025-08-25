Nowe przepisy w KRUS od sierpnia! Koniec z biurokracją przy świadczeniach
Od sierpnia 2025 roku w życie weszły ważne zmiany w przepisach KRUS. Nowe regulacje upraszczają procedury związane z wypłatą zasiłków macierzyńskich i pogrzebowych w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dzięki temu tysiące Polek będą mogły szybciej i łatwiej uzyskać należne świadczenia, bez skomplikowanej biurokracji i kosztownych formalności.
Zmiany w KRUS. Nowe przepisy dotyczą ważnych zasiłków – zyskają tysiące Polek
Od 6 sierpnia 2025 roku w życie weszły przepisy, które znacząco ułatwią rolniczym rodzinom korzystanie ze świadczeń wypłacanych przez KRUS. Zmiany obejmują przede wszystkim zasiłek macierzyński i pogrzebowy w przypadku utraty ciąży. Nowe regulacje, wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2025 roku, znoszą najbardziej uciążliwe bariery formalne, z którymi do tej pory musiały zmagać się kobiety i ich bliscy.
Koniec z kosztownymi badaniami i zbędnymi dokumentami
Dotychczas, aby uzyskać świadczenie, konieczne było dostarczenie skróconego aktu urodzenia z dodatkową adnotacją. Problem polegał na tym, że dokument taki wydawano dopiero po ustaleniu płci dziecka. W wielu przypadkach lekarze nie byli w stanie tego zrobić, co zmuszało rodziny do wykonywania kosztownych badań genetycznych. Na wyniki trzeba było czekać nawet kilkanaście dni, co nie tylko przedłużało całą procedurę, ale też stanowiło dodatkowe obciążenie psychiczne i finansowe.
Od sierpnia taki wymóg został zniesiony. Teraz do uzyskania zasiłku macierzyńskiego wystarczy zaświadczenie lekarskie od ginekologa lub położnika, ewentualnie zaświadczenie od położnej. W przypadku zasiłku pogrzebowego wystarczy karta zgonu lub jej kopia oraz jedno z wymienionych zaświadczeń.
Ile wynoszą świadczenia?
Zasiłek macierzyński w takich sytuacjach przysługuje przez 56 dni i wynosi 1000 zł miesięcznie. Z kolei zasiłek pogrzebowy to jednorazowa kwota 4000 zł, wypłacana na podstawie wniosku i rachunków potwierdzających koszty pogrzebu. Dokumenty trzeba złożyć w jednostce KRUS w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia.
Ułatwienia dla rodzin rolniczych
Eksperci podkreślają, że zmiany mają ogromne znaczenie zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej, psychologicznej czy prawnej jest ograniczony. Uproszczenie formalności skróci czas oczekiwania na świadczenia i pozwoli rodzinom szybciej uzyskać należne wsparcie.
To kolejna z reform wprowadzonych w KRUS w ostatnich latach. Jej celem jest nie tylko zmniejszenie biurokracji, ale także uwzględnienie realnych problemów, z jakimi mierzą się ubezpieczeni. Dzięki zmianom tysiące Polek zyskają łatwiejszy dostęp do świadczeń w wyjątkowo trudnych momentach życia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.