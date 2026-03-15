Nowe przepisy w spółdzielniach już obowiązują. Sprawdź, co zmienia się dla mieszkańców bloków
Od końca stycznia w życie weszły nowe przepisy dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany obejmują m.in. zasady udzielania pełnomocnictw, sposób przeprowadzania głosowań oraz procedury związane z walnymi zgromadzeniami. Nowe regulacje mogą mieć znaczenie dla tysięcy mieszkańców bloków należących do spółdzielni w całej Polsce.
Nowe zasady pełnomocnictw
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy osób, które mogą reprezentować członków spółdzielni podczas walnych zgromadzeń. Od teraz pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba bliska, inny członek tej samej spółdzielni albo profesjonalny pełnomocnik, taki jak adwokat lub radca prawny.
Oznacza to, że dotychczasowa praktyka udzielania pełnomocnictwa pracownikom firm czy osobom współpracującym ze spółdzielnią może już nie być dopuszczalna. Dokumenty niespełniające nowych wymogów automatycznie tracą ważność.
Dodatkowe oświadczenie o bliskiej relacji
Jeśli pełnomocnikiem ma zostać osoba bliska, konieczne jest złożenie dodatkowego oświadczenia potwierdzającego taką relację. Dokument ten składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować karą grzywny. Spółdzielnie muszą więc dokładniej weryfikować składane dokumenty.
Ważny termin na złożenie dokumentów
Nowe przepisy wprowadzają także konkretny termin przekazania pełnomocnictwa. Dokument musi zostać dostarczony do spółdzielni najpóźniej trzy dni przed walnym zgromadzeniem lub jego pierwszą częścią.
W praktyce oznacza to, że osoby chcące skorzystać z pełnomocnika muszą przygotować dokumenty wcześniej. Spóźnione pełnomocnictwa mogą nie zostać uznane.
Niektóre głosowania tylko osobiście
Zmiany obejmują również sposób podejmowania najważniejszych decyzji. W sprawach dotyczących wyboru lub odwołania członków zarządu oraz rady nadzorczej głosowanie przez pełnomocnika nie będzie już możliwe.
W takich przypadkach członkowie spółdzielni muszą pojawić się na zgromadzeniu osobiście, aby oddać głos.
Koniec głosowań zdalnych
Nowelizacja przepisów zakończyła także możliwość przeprowadzania walnych zgromadzeń w trybie zdalnym, który był szerzej stosowany w czasie pandemii.
Spółdzielnie wracają więc do tradycyjnych spotkań i głosowań odbywających się stacjonarnie.
Zmiany także przy wyodrębnianiu lokali
Nowe regulacje dotyczą również procedur związanych z wyodrębnianiem lokali. Jeśli spółdzielnia nie podejmuje działań w tej sprawie, właściciele mogą skierować sprawę do sądu.
Przepisy doprecyzowują również zasady dochodzenia roszczeń związanych z przeniesieniem własności gruntów przyległych do budynków.
Nowe możliwości dla spółdzielni
Nowelizacja przepisów wprowadziła także możliwość działania spółdzielni jako społecznych agencji najmu. Oznacza to, że spółdzielnie mogą współpracować z gminami przy udostępnianiu mieszkań osobom potrzebującym.
Dla części spółdzielni może to oznaczać nowe źródło współpracy z samorządami.
Co to oznacza dla czytelnika
Nowe przepisy wprowadzają większy formalizm w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Członkowie powinni dokładniej sprawdzać dokumenty oraz terminy związane z walnymi zgromadzeniami.
Zmiany mogą szczególnie zaskoczyć osoby korzystające z pełnomocników lub przyzwyczajone do zdalnego udziału w zebraniach. Dlatego przed kolejnym walnym zgromadzeniem warto zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w spółdzielni.
