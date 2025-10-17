Nowe regulacje UE zmienią życie Polaków. Sprawdź, które sprzęty obejmie zakaz
Już w maju 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy Komisji Europejskiej, które całkowicie zmienią sposób działania wielu urządzeń elektrycznych w naszych domach i biurach. Regulacje dotyczą tzw. „cichego zużycia energii”, czyli prądu pobieranego przez sprzęty nawet wtedy, gdy teoretycznie są wyłączone lub pozostają w trybie czuwania.
Eksperci nie mają wątpliwości – choć mowa o pozornie niewielkich wartościach, w skali całej Unii Europejskiej oznacza to ogromne oszczędności. Szacuje się, że do 2030 roku nowe zasady pozwolą ograniczyć zużycie energii o około 35 TWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu całej Danii.
Co się zmieni?
Nowe normy obejmą trzy obszary:
-
tryb wyłączenia – maksymalnie 0,3 W,
-
tryb czuwania – do 0,5 W (dla sprzętów z wyświetlaczem 0,8 W),
-
czuwanie sieciowe – od 2 do 8 W, zależnie od funkcji.
Lista objętych sprzętów jest długa: telewizory, laptopy, drukarki, konsole do gier, ekspresy do kawy, routery, urządzenia AGD z funkcjami smart, a nawet zestawy audio i kina domowego. Wszystkie nowe modele, które trafią na rynek po maju 2025 roku, będą musiały spełniać te rygorystyczne wymogi.
Co to oznacza dla konsumentów?
Według Komisji Europejskiej, gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić nawet od 20 do 100 euro rocznie na rachunkach za energię. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to niewielką kwotą, w skali całej UE daje to miliardy euro oszczędności i znaczące zmniejszenie emisji CO₂.
Co ważne – nowe przepisy nie oznaczają zakazu korzystania z dotychczasowych urządzeń. Nie trzeba będzie wymieniać sprzętów na nowe. Zmiany obejmą wyłącznie produkty wprowadzane na rynek od 2025 roku.
Producenci pod presją
Firmy będą zmuszone przeprojektować swoje urządzenia, inwestując w nowe komponenty, lepsze systemy zarządzania energią i bardziej zaawansowane oprogramowanie. To może oznaczać dodatkowe koszty dla producentów, ale jednocześnie przyspieszy rozwój innowacji w branży.
Dlaczego to takie ważne?
„Wampiry energetyczne” – sprzęty, które bez przerwy pobierają prąd – mogą odpowiadać nawet za 10% zużycia energii w domu. W czasach rosnących cen prądu i konieczności redukcji emisji, walka z nimi stała się jednym z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.
Unia Europejska już wcześniej wprowadzała podobne rozwiązania – od 2009 roku obowiązują limity dla trybu czuwania, które z czasem były zaostrzane. Teraz, dzięki kolejnym regulacjom, efektywność energetyczna sprzętów ma wejść na zupełnie nowy poziom.
Co mogą zrobić użytkownicy już teraz?
Choć przepisy wejdą w życie dopiero w 2025 roku, wielu producentów już dziś oferuje urządzenia spełniające przyszłe standardy. Warto zwracać uwagę na etykiety energetyczne (skala A–G), a także wybierać sprzęty z funkcjami automatycznego wyłączania czy monitorowania zużycia energii.
Nowe regulacje to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też realny krok w stronę walki ze zmianami klimatycznymi. Każdy wat mniej oznacza mniejsze rachunki i czystsze środowisko.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.