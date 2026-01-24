Nowe stawki odszkodowań z ZUS. Wyjaśniamy zasady i sprawdzamy kwoty, listę chorób, oraz zasady przyznawania 30 000 zł.
Zasady wyliczania odszkodowania z ZUS. Sprawdzamy kwoty za 1 procent uszczerbku
Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania jest ściśle powiązana z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Wyjaśniamy, że od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku stawka za 1 procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1 431 zł. Decyzja o wysokości ostatecznej wypłaty zapada po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdy stan zdrowia pacjenta jest już ustabilizowany. Sprawdzamy, że przy stwierdzeniu 21 procent uszczerbku kwota odszkodowania przekracza próg 30 000 zł, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla pracownika.
Nowe przepisy określają również zasady wypłat w przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wyjaśniamy, że kwoty te podlegają corocznej waloryzacji w kwietniu, co gwarantuje systematyczny wzrost świadczeń dla osób poszkodowanych. Sprawdzamy raporty medyczne, z których wynika, że najczęstszymi przyczynami ubiegania się o środki są choroby układu oddechowego, schorzenia głosu oraz choroby zakaźne nabyte w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
Lista chorób i zestawienie kwot odszkodowań. Sprawdzamy raport finansowy
Poniższa tabela przedstawia raport dotyczący przykładowych kwot odszkodowań zależnych od stopnia uszczerbku na zdrowiu, które obowiązują 23 stycznia 2026 roku:
|Stopień uszczerbku na zdrowiu
|Kwota odszkodowania brutto
|Zasady waloryzacji
|1 procent uszczerbku
|1 431 zł
|Obowiązuje do 31 marca 2026 roku
|10 procent uszczerbku
|14 310 zł
|Ustalane przez lekarza orzecznika
|21 procent uszczerbku
|30 051 zł
|Przekroczenie progu 30 000 zł
|100 procent uszczerbku
|143 100 zł
|Maksymalna stawka podstawowa
Harmonogram ubiegania się o świadczenie i wymagane terminy
Sprawdzamy aktualny harmonogram postępowania, który zaczyna się od zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Wyjaśniamy, że po uzyskaniu orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej należy złożyć wniosek w ZUS wraz z kompletną dokumentacją medyczną. Decyzja o przyznaniu odszkodowania oraz termin wypłaty środków zależą od sprawności przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika, który ocenia wpływ choroby na dalszą aktywność zawodową wnioskodawcy w 2026 roku.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę zawodową, powinieneś podjąć konkretne kroki w celu zabezpieczenia swoich praw do świadczeń z ZUS. Oto lista praktycznych zasad postępowania:
- Zgłoś podejrzenie choroby zawodowej swojemu pracodawcy lub bezpośrednio do państwowego inspektora sanitarnego, który rozpocznie procedurę wyjaśniającą.
- Zgromadź pełną dokumentację medyczną potwierdzającą związek Twoich dolegliwości z warunkami panującymi w miejscu pracy w ciągu ostatnich lat.
- Sprawdzaj aktualną listę chorób zawodowych w rozporządzeniu Rady Ministrów, aby upewnić się, że Twoje schorzenie kwalifikuje się do odszkodowania w 2026 roku.
- Złóż wniosek o jednorazowe odszkodowanie w oddziale ZUS dopiero po zakończeniu procesu leczenia lub rehabilitacji, co pozwoli na rzetelną ocenę uszczerbku.
- Pamiętaj o terminach odwoławczych: jeśli decyzja lekarza orzecznika jest dla Ciebie niekorzystna, masz 14 dni na złożenie sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.
Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.