Nowe stawki odszkodowań z ZUS. Wyjaśniamy zasady i sprawdzamy kwoty, listę chorób, oraz zasady przyznawania 30 000 zł.

Zasady wyliczania odszkodowania z ZUS. Sprawdzamy kwoty za 1 procent uszczerbku

Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania jest ściśle powiązana z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Wyjaśniamy, że od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku stawka za 1 procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1 431 zł. Decyzja o wysokości ostatecznej wypłaty zapada po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdy stan zdrowia pacjenta jest już ustabilizowany. Sprawdzamy, że przy stwierdzeniu 21 procent uszczerbku kwota odszkodowania przekracza próg 30 000 zł, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla pracownika.

Nowe przepisy określają również zasady wypłat w przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wyjaśniamy, że kwoty te podlegają corocznej waloryzacji w kwietniu, co gwarantuje systematyczny wzrost świadczeń dla osób poszkodowanych. Sprawdzamy raporty medyczne, z których wynika, że najczęstszymi przyczynami ubiegania się o środki są choroby układu oddechowego, schorzenia głosu oraz choroby zakaźne nabyte w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.