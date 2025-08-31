Nowe świadczenie dla Polaków. Nawet 5250 zł na ogrzewanie!
Polacy będą mogli ubiegać się o nowe świadczenie – bon ciepłowniczy. Wsparcie sięgnie nawet 5250 zł i trafi bezpośrednio na konta obywateli zamiast w obniżone rachunki. Aby je otrzymać, trzeba spełnić kryteria dochodowe i złożyć wniosek w gminie.
Bon ciepłowniczy 2025. Nowe świadczenie wyniesie nawet 5250 zł
Od listopada Polacy będą mogli ubiegać się o nowe świadczenie – tzw. bon ciepłowniczy. To forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego, które od 1 lipca 2025 roku muszą mierzyć się z wyższymi rachunkami po zakończeniu programu zamrożenia cen. Zamiast niższych taryf, pieniądze trafią bezpośrednio na konta obywateli.
Dla kogo nowe świadczenie?
Bon ciepłowniczy ma chronić osoby o niższych dochodach przed skutkami rosnących kosztów ogrzewania. Zgodnie z kryteriami, świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom, w których:
- dochód nie przekracza 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 2454,52 zł,
- koszty ogrzewania wynoszą powyżej 170 zł/GJ.
Szacuje się, że wsparcie otrzyma około 3,3 mln gospodarstw. W przypadku niewielkiego przekroczenia progów zadziała zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza proporcjonalne pomniejszenie kwoty świadczenia. Minimalna wypłata wyniesie 20 zł.
Ile wyniesie bon ciepłowniczy?
Wysokość wsparcia zależy od okresu i ceny ciepła:
- Za drugą połowę 2025 r. (lipiec–grudzień):
- 500 zł przy cenie powyżej 170 zł/GJ i do 200 zł/GJ,
- 1000 zł przy cenie powyżej 200 zł/GJ i do 230 zł/GJ,
- 1750 zł, gdy cena przekroczy 230 zł/GJ.
- Za cały 2026 r.:
- 1000 zł przy cenie powyżej 170 zł/GJ i do 200 zł/GJ,
- 2000 zł przy cenie powyżej 200 zł/GJ i do 230 zł/GJ,
- 3500 zł, gdy cena przekroczy 230 zł/GJ.
Łącznie maksymalna kwota wsparcia może sięgnąć 5250 zł na gospodarstwo.
Koniec zamrożenia cen
Do 30 czerwca 2025 r. obowiązywał mechanizm maksymalnej ceny ciepła – 119,39 zł za GJ. Dzięki dopłatom państwa rachunki były niższe dla wszystkich odbiorców. Od lipca mechanizm został zastąpiony bonem ciepłowniczym, który trafia już tylko do osób o niskich dochodach.
Minister energii Miłosz Motyka ostrzegł, że wysokość podwyżek będzie zależeć od stopnia transformacji energetycznej w poszczególnych miastach. – W Ciechanowie podwyżek nie będzie, ale na Śląsku mogą sięgnąć kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent – zapowiedział.
Jak i kiedy składać wnioski?
Wnioski będą przyjmowane przez gminy – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wzór formularza przygotuje Ministerstwo Energii i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od dostawcy ciepła lub własne oświadczenie potwierdzające wysokość taryfy.
Terminy:
- od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. – za drugą połowę 2025 r.,
- od 1 czerwca do 31 lipca 2026 r. – za cały 2026 r.
Bon ciepłowniczy będzie finansowany z Funduszu COVID-19 i ma kosztować budżet prawie 890 mln zł. To znacznie mniej niż w 2023 r., kiedy zamrożenie cen pochłonęło 2,3 mld zł. Rząd zapowiada, że to ostatni tak szeroki program osłonowy, a w przyszłości wsparcie ma być bardziej celowane.
