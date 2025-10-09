Nowe świadczenie mieszkaniowe. Nawet 1800 zł miesięcznie bez podatku!

9 października 2025 12:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Funkcjonariusze służb mundurowych dostaną nowy, nieopodatkowany dodatek mieszkaniowy – od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie. Świadczenie obejmie policjantów, strażaków, straż graniczną i służby specjalne, a pierwsze wypłaty z wyrównaniem mają ruszyć już na początku 2026 roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla mundurowych. Nawet 1800 zł miesięcznie bez podatku

Funkcjonariusze służb mundurowych już wkrótce otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wprowadzeniu nowego świadczenia mieszkaniowego, które ma wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby. Pieniądze te będą wolne od podatku, a wypłaty mają objąć wyrównanie od 1 lipca 2025 roku.

Dla kogo nowe świadczenie

Dodatek przysługiwać będzie wyłącznie funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, czyli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także służbom specjalnym – ABW, AW, SKW i SWW. Nie trafi więc do cywilnych pracowników administracji czy innych grup zawodowych.

Jak zapowiedział resort, najwyższe kwoty – do 1800 zł miesięcznie – otrzymają funkcjonariusze pełniący służbę w Warszawie, gdzie koszty najmu są najwyższe. W dużych miastach, takich jak Kraków czy Trójmiasto, świadczenie wyniesie około 1500 zł, a w mniejszych miejscowościach – nie mniej niż 900 zł.

Jak będzie przyznawane

Świadczenie będzie formą wsparcia dla tych, którzy nie posiadają własnego mieszkania w miejscowości, w której pełnią służbę. Mundurowi będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać lokal mieszkalny, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie, czy też świadczenie pieniężne.

Zgodnie z ustawą, dodatek nie przysługuje funkcjonariuszowi ani jego współmałżonkowi, jeśli są właścicielami nieruchomości w danym mieście.

Ustawa już po głosowaniu

Ustawa została przyjęta przez Sejm 12 września 2025 roku, a Senat nie zgłosił do niej poprawek. Dokument czeka na podpis prezydenta i może zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze w październiku. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, a wypłaty z wyrównaniem mają ruszyć już na początku roku.

Część szerszego planu modernizacji

Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że nowe świadczenie to element większego programu modernizacji służb na lata 2026–2029, o łącznym budżecie 13 miliardów złotych. Plan obejmuje nie tylko dodatki finansowe, ale także modernizację komend, zakup sprzętu i poprawę warunków służby.

Minister Tomasz Siemoniak określił to rozwiązanie jako „absolutny przełom w polityce mieszkaniowej służb”, a premier Donald Tusk zaznaczył, że państwo ma obowiązek zapewnić funkcjonariuszom godne warunki życia.

Ile zyskają funkcjonariusze

Według wyliczeń wiceministra Wiesława Szczepańskiego, połączenie nowego dodatku mieszkaniowego z planowaną 5-procentową podwyżką pensji może przynieść mundurowym nawet 20-procentowy wzrost dochodów. W dużych miastach to nawet do 20 tysięcy zł rocznie więcej w portfelu.

To największa zmiana w systemie mieszkaniowym służb mundurowych od ponad dekady – i, jak zapowiada rząd, dopiero początek dalszych reform w systemie wynagradzania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl