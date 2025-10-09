Nowe świadczenie mieszkaniowe. Nawet 1800 zł miesięcznie bez podatku!
Funkcjonariusze służb mundurowych dostaną nowy, nieopodatkowany dodatek mieszkaniowy – od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie. Świadczenie obejmie policjantów, strażaków, straż graniczną i służby specjalne, a pierwsze wypłaty z wyrównaniem mają ruszyć już na początku 2026 roku.
Nowe świadczenie mieszkaniowe dla mundurowych. Nawet 1800 zł miesięcznie bez podatku
Funkcjonariusze służb mundurowych już wkrótce otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wprowadzeniu nowego świadczenia mieszkaniowego, które ma wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby. Pieniądze te będą wolne od podatku, a wypłaty mają objąć wyrównanie od 1 lipca 2025 roku.
Dla kogo nowe świadczenie
Dodatek przysługiwać będzie wyłącznie funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, czyli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także służbom specjalnym – ABW, AW, SKW i SWW. Nie trafi więc do cywilnych pracowników administracji czy innych grup zawodowych.
Jak zapowiedział resort, najwyższe kwoty – do 1800 zł miesięcznie – otrzymają funkcjonariusze pełniący służbę w Warszawie, gdzie koszty najmu są najwyższe. W dużych miastach, takich jak Kraków czy Trójmiasto, świadczenie wyniesie około 1500 zł, a w mniejszych miejscowościach – nie mniej niż 900 zł.
Jak będzie przyznawane
Świadczenie będzie formą wsparcia dla tych, którzy nie posiadają własnego mieszkania w miejscowości, w której pełnią służbę. Mundurowi będą mogli wybrać, czy chcą otrzymać lokal mieszkalny, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie, czy też świadczenie pieniężne.
Zgodnie z ustawą, dodatek nie przysługuje funkcjonariuszowi ani jego współmałżonkowi, jeśli są właścicielami nieruchomości w danym mieście.
Ustawa już po głosowaniu
Ustawa została przyjęta przez Sejm 12 września 2025 roku, a Senat nie zgłosił do niej poprawek. Dokument czeka na podpis prezydenta i może zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze w październiku. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, a wypłaty z wyrównaniem mają ruszyć już na początku roku.
Część szerszego planu modernizacji
Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że nowe świadczenie to element większego programu modernizacji służb na lata 2026–2029, o łącznym budżecie 13 miliardów złotych. Plan obejmuje nie tylko dodatki finansowe, ale także modernizację komend, zakup sprzętu i poprawę warunków służby.
Minister Tomasz Siemoniak określił to rozwiązanie jako „absolutny przełom w polityce mieszkaniowej służb”, a premier Donald Tusk zaznaczył, że państwo ma obowiązek zapewnić funkcjonariuszom godne warunki życia.
Ile zyskają funkcjonariusze
Według wyliczeń wiceministra Wiesława Szczepańskiego, połączenie nowego dodatku mieszkaniowego z planowaną 5-procentową podwyżką pensji może przynieść mundurowym nawet 20-procentowy wzrost dochodów. W dużych miastach to nawet do 20 tysięcy zł rocznie więcej w portfelu.
To największa zmiana w systemie mieszkaniowym służb mundurowych od ponad dekady – i, jak zapowiada rząd, dopiero początek dalszych reform w systemie wynagradzania.
