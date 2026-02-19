Nowe święto od 2026 roku. Polacy pytają: będzie dodatkowy dzień wolny?
Od 2026 roku 12 kwietnia będzie obchodzony jako Dzień Inwalidy Wojennego. Ustawa została już podpisana przez prezydenta i wprowadza nowe święto państwowe do kalendarza. Wiele osób zadaje jednak jedno pytanie: czy oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy? Wyjaśniamy, co dokładnie się zmienia i jakie znaczenie ma nowe święto.
Od 2026 roku kalendarz świąt państwowych w Polsce zostanie rozszerzony o nowe, symboliczne wydarzenie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę ustanawiającą 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego. Decyzja ma szczególne znaczenie historyczne i społeczne, ale jednocześnie rodzi pytanie, które interesuje wielu pracowników: czy nowe święto oznacza dodatkowy dzień wolny od pracy?
Nowe święto państwowe od 2026 roku
Ustawa została podpisana 12 lutego 2026 r. i po raz pierwszy w historii III RP wprowadza do kalendarza święto państwowe dedykowane osobom, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dzień Inwalidy Wojennego ma być wyrazem uznania dla ich poświęcenia, służby i konsekwencji, jakie wojna przyniosła w ich życiu osobistym i zawodowym.
Projekt ustawy przygotowali posłowie Klubu Polska 2050 – Trzecia Droga. W uzasadnieniu podkreślono, że inwalidzi wojenni przez lata pozostawali na marginesie debaty publicznej, mimo że to właśnie oni ponieśli jedne z największych kosztów walki o niepodległość i bezpieczeństwo państwa.
Dlaczego 12 kwietnia?
Wybór daty nie jest przypadkowy. 12 kwietnia 1919 r. odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Wojennych RP, podczas którego powołano Związek Inwalidów Wojennych – jedną z najstarszych organizacji kombatanckich w Polsce. To wydarzenie stało się symbolem systemowego podejścia państwa do losu weteranów już w pierwszych latach niepodległości.
Choć nowe święto ma rangę państwową, nie będzie ono dniem wolnym od pracy. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że Dzień Inwalidy Wojennego ma charakter wyłącznie symboliczny i edukacyjny. W ocenie skutków regulacji podkreślono, że ustawa nie generuje kosztów dla budżetu państwa ani samorządów, co oznacza brak zmian w katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.
Ile dni wolnych od pracy obowiązuje obecnie?
Od niedawnej nowelizacji przepisów, która wprowadziła Wigilię jako dzień wolny, w Polsce obowiązuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. W 2026 roku będą to m.in. Nowy Rok, Wielkanoc, Święto Pracy, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia. Dzień Inwalidy Wojennego nie dołączy do tej listy.
Znaczenie społeczne i edukacyjne
Nowe święto ma służyć nie tylko upamiętnieniu, ale także edukacji. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat losów inwalidów wojennych oraz przypomnienie, że państwo ma wobec nich szczególny obowiązek opieki i wsparcia. Ustawa wpisuje się w szerszą debatę o odpowiedzialności państwa wobec weteranów i ich rodzin.
Jakie wsparcie przysługuje inwalidom wojennym?
Zasady pomocy reguluje odrębna ustawa, która przewiduje m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatki do świadczeń, opiekę medyczną, rehabilitację, protezowanie oraz wsparcie socjalne dla rodzin poległych żołnierzy. Nowe święto nie zmienia zakresu tych uprawnień, ale ma wzmocnić ich społeczną rangę.
Dzień Inwalidy Wojennego nie przyniesie więc dodatkowego dnia wolnego, ale od 2026 roku stanie się ważnym elementem kalendarza państwowego – symbolicznym przypomnieniem o tych, którzy zapłacili wysoką cenę za bezpieczeństwo kraju.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.