Nowe szokujące ustalenia po tragedii pod Warszawą. Śledczy ujawniają, co działo się po wypadku

15 kwietnia 2026 17:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze w niedzielę wielu z nas stało w korkach w okolicach Łomianek i próbowało zrozumieć, co się wydarzyło. Dziś pojawiają się kolejne informacje, które zmieniają obraz tej tragedii. I to w sposób, który trudno zignorować. Prokuratura potwierdziła, że dwóch mężczyzn trafiło do aresztu w związku z dramatycznym wypadkiem pod Warszawą. Sprawa ma jednak znacznie więcej wątków, niż początkowo sądziliśmy.

Fot. OSP Łomianki

Areszt na 3 miesiące. Decyzja zapadła szybko

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych. Sąd je uwzględnił.

To oznacza, że przez najbliższe 3 miesiące zarówno kierowca Audi, jak i jego pasażer pozostaną w areszcie.

Widzimy, że śledczy działają szybko. Skala zdarzenia i jego konsekwencje nie pozostawiały dużego pola do innych decyzji.

Jeden z nich usłyszał zarzuty, które mogą skończyć się 20 latami więzienia

44-letni kierowca Audi usłyszał aż 3 poważne zarzuty. Chodzi o:

– spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu
– ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy
– złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Dodatkowo w jego sprawie pojawia się także wątek posiadania narkotyków.

Łącznie grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

33-letni pasażer usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. W jego przypadku maksymalna kara to 3 lata.

„Przerzucanie odpowiedzialności”. Tak wyglądały przesłuchania

Śledczy ujawnili szczegóły przesłuchań, które odbyły się po zatrzymaniu. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów, ale to nie koniec.

„Doszło do przerzucania się odpowiedzialnością” – przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Z ustaleń wynika, że kierowca próbował przekonać pasażera, aby to on wziął winę na siebie. Pasażer odmówił.

Widzimy tu mechanizm, który śledczy znają z innych spraw – próba zmiany wersji wydarzeń już po tragedii.

Alkohol, zakazy i decyzje sprzed lat

Najbardziej poruszający jest jednak kontekst całej sytuacji. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed wypadkiem mężczyźni wypili około 1 litr wódki i 6–8 piw.

Co więcej, kierowca miał już wcześniej dwa zakazy prowadzenia pojazdów.

Pierwszy został wydany w 2023 roku przez Sąd Rejonowy Warszawa-Żoliborz. Kolejny zapadł w 2026 roku.

Do tragedii doszło zaledwie 2 miesiące po ostatnim wyroku.

To jeden z tych momentów, kiedy widzimy, że wcześniejsze decyzje i ich ignorowanie prowadzą do dramatycznych konsekwencji.

Świadkowie zgłosili się sami. Warszawa zareagowała natychmiast

Policja apelowała o pomoc i reakcja była natychmiastowa. Zgłosiło się wielu świadków, którzy jechali zarówno w stronę Warszawy, jak i z niej.

Śledczy otrzymali także nagrania z kamer samochodowych, które pokazują sposób jazdy Audi przed wypadkiem.

To materiał, który może być kluczowy dla dalszego postępowania.

Tragedia pod Warszawą. Skala zdarzenia była ogromna

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18 w Łomiankach. W zdarzeniu brało udział aż 6 pojazdów.

Po zderzeniu Audi z Toyotą samochód tej drugiej marki dachował i uderzył w kolejne auta.

W wyniku wypadku zginęło dwoje nastolatków, a kierowca Toyoty w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Kierowca i pasażer Audi uciekli z miejsca zdarzenia.

Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?

Ta sprawa pokazuje coś bardzo konkretnego. W Warszawie i jej okolicach codziennie poruszamy się tymi samymi trasami. Często zakładamy, że wszystko jest pod kontrolą.

Ale widzimy, że wystarczy jedna decyzja, jeden kierowca i sytuacja zmienia się dramatycznie.

W praktyce powinniśmy:

– reagować na niebezpieczne zachowania na drodze
– zgłaszać podejrzaną jazdę policji
– zachować szczególną ostrożność na trasach wylotowych z Warszawy

Jeśli jesteśmy świadkami zdarzenia, nie wahajmy się pomóc. Widzimy po tej sprawie, jak duże znaczenie mają nagrania i relacje kierowców.

Najważniejsze jest jedno – tragedie nie dzieją się „gdzieś daleko”. Dzieją się tuż obok nas. I często zaczynają się od decyzji, które ktoś podejmuje dużo wcześniej.

