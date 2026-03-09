Nowe ustalenia po sekcji zwłok Magdaleny Majtyki. Prokuratura ujawnia pierwsze wyniki

W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok Magdaleny Majtyki, której ciało odnaleziono kilka dni wcześniej w Biskupicach Oławskich. Prokuratura przekazała wstępne ustalenia – biegli nie stwierdzili obrażeń, które mogłyby bezpośrednio wyjaśnić przyczynę śmierci. Konieczne będą dodatkowe badania, w tym toksykologiczne.

Fot. Archiwum prywatne

Sekcja zwłok Magdaleny Majtyki. Prokuratura ujawnia pierwsze ustalenia

W poniedziałek, 9 marca, przeprowadzono sekcję zwłok Magdaleny Majtyki, której ciało zostało odnalezione kilka dni wcześniej w miejscowości Biskupice Oławskie na Dolnym Śląsku. Prokuratura przekazała wstępne informacje dotyczące wyników badań. Na tym etapie nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu.

Co się zmienia?

Sekcja zwłok została przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Oławie. Jak poinformował podczas briefingu Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej, biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które mogłyby bezpośrednio wyjaśnić przyczynę śmierci.

Oznacza to, że konieczne będą dalsze specjalistyczne badania. Zaplanowano m.in. badania histologiczne oraz toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny zgonu.

Na wyniki analiz toksykologicznych trzeba będzie poczekać około dwóch miesięcy.

Fakty i tło sprawy

Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki pojawiła się w mediach w ubiegłym tygodniu. Kobieta wcześniej była uznawana za zaginioną – jej zaginięcie zgłosił mąż. W poszukiwania zaangażowała się policja oraz bliscy.

Ciało 41-letniej kobiety zostało odnalezione w Biskupicach Oławskich, około 50 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Po odnalezieniu zwłok policja potwierdziła śmierć kobiety i poinformowała o rozpoczęciu śledztwa, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Co ustaliła prokuratura?

Według prokuratury na obecnym etapie postępowania nie ma dowodów wskazujących na udział osób trzecich w śmierci kobiety.

Prokurator podkreślił, że dopiero wyniki dodatkowych badań pozwolą określić dokładną przyczynę zgonu. Od tych ustaleń będzie zależał dalszy tok postępowania oraz kolejne czynności prowadzone w sprawie.

Co to oznacza dla sprawy?

Śledczy nadal prowadzą postępowanie wyjaśniające. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki badań toksykologicznych i histologicznych.

Dopiero po ich analizie biegli będą mogli wskazać jednoznaczną przyczynę śmierci Magdaleny Majtyki, co pozwoli ustalić dalszy kierunek śledztwa.

