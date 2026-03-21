Nowe ustalenia po tragedii na Ursynowie! Wiadomo, kim były ofiary śmiertelne

21 marca 2026 20:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pojawiły się nowe, bardzo ważne informacje po tragicznym pożarze na warszawskim Ursynowie. Służby potwierdziły już, kim były osoby, które zginęły w wyniku dramatycznego zdarzenia przy ulicy Migdałowej.

Fot. Shutterstock/Warszawa w Pigułce

Ratownicy walczyli o życie. Cztery osoby nie przeżyły

Tuż po przybyciu na miejsce strażacy i ratownicy rozpoczęli intensywną reanimację poszkodowanych. Sytuacja była krytyczna, a działania prowadzone były pod dużą presją czasu.

Niestety, mimo wysiłków służb, nie udało się uratować czterech osób.

Policja ujawnia szczegóły

Jak poinformowała asp. sztab. Marta Haberska z mokotowskiej komendy policji, ofiary to mężczyźni w wieku około 40 lat i powyżej 40 lat.

Wśród nich byli zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy.

To kolejny wstrząsający element tej tragedii, która poruszyła mieszkańców Warszawy.

Śledztwo trwa. Wciąż wiele pytań bez odpowiedzi

Przyczyny pożaru nadal nie są znane. Służby analizują, co doprowadziło do wybuchów i tak gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia.

Na miejscu pracują policjanci i biegli, którzy będą odtwarzać przebieg zdarzeń krok po kroku.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Ta tragedia pokazuje, jak szybko sytuacja może wymknąć się spod kontroli. W jednej chwili doszło do zdarzenia, które zakończyło się śmiercią czterech osób.

Dla mieszkańców to także sygnał, by zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia w swoim otoczeniu.

Sprawa jest rozwojowa, a kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych godzinach.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

