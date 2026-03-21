Nowe ustalenia po tragedii na Ursynowie! Wiadomo, kim były ofiary śmiertelne
Pojawiły się nowe, bardzo ważne informacje po tragicznym pożarze na warszawskim Ursynowie. Służby potwierdziły już, kim były osoby, które zginęły w wyniku dramatycznego zdarzenia przy ulicy Migdałowej.
Ratownicy walczyli o życie. Cztery osoby nie przeżyły
Tuż po przybyciu na miejsce strażacy i ratownicy rozpoczęli intensywną reanimację poszkodowanych. Sytuacja była krytyczna, a działania prowadzone były pod dużą presją czasu.
Niestety, mimo wysiłków służb, nie udało się uratować czterech osób.
Policja ujawnia szczegóły
Jak poinformowała asp. sztab. Marta Haberska z mokotowskiej komendy policji, ofiary to mężczyźni w wieku około 40 lat i powyżej 40 lat.
Wśród nich byli zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy.
To kolejny wstrząsający element tej tragedii, która poruszyła mieszkańców Warszawy.
Śledztwo trwa. Wciąż wiele pytań bez odpowiedzi
Przyczyny pożaru nadal nie są znane. Służby analizują, co doprowadziło do wybuchów i tak gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia.
Na miejscu pracują policjanci i biegli, którzy będą odtwarzać przebieg zdarzeń krok po kroku.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Ta tragedia pokazuje, jak szybko sytuacja może wymknąć się spod kontroli. W jednej chwili doszło do zdarzenia, które zakończyło się śmiercią czterech osób.
Dla mieszkańców to także sygnał, by zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia w swoim otoczeniu.
Sprawa jest rozwojowa, a kolejne informacje mogą pojawić się w najbliższych godzinach.
