Nowe wsparcie dla seniorów od 2026 roku. Bon wart nawet 2150 zł miesięcznie
Rząd szykuje nowy program wsparcia dla osób starszych. Bon senioralny, czyli specjalne świadczenie na organizację opieki nad osobami w wieku 75+, ma ruszyć na początku 2026 roku. Maksymalna wartość świadczenia wyniesie 2150 zł miesięcznie, a środki nie trafią bezpośrednio do seniorów w gotówce – będą przeznaczane na opiekę w miejscu zamieszkania.
Nowy instrument wsparcia – bon zamiast gotówki
Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że projekt ustawy dotyczący bonu senioralnego został już skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów i jest na finiszu prac legislacyjnych. Jak zapowiedziała, rząd planuje przyjąć ustawę do końca 2025 roku, tak by program mógł wejść w życie od stycznia 2026.
Bon senioralny ma stanowić formę realnej pomocy rodzinom, które nie są w stanie zapewnić codziennej opieki swoim bliskim. Środki z programu będą kierowane do gmin, które zorganizują pomoc w miejscu zamieszkania seniora – np. poprzez wizyty opiekunów, wsparcie pielęgnacyjne czy drobne usługi domowe.
Ile wyniesie bon senioralny i kto może z niego skorzystać?
Maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2024 roku. Wysokość wsparcia ma być aktualizowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej.
Wniosek o przyznanie bonu będzie mógł złożyć zstępny seniora – czyli jego dziecko, wnuk lub prawnuk – pod warunkiem, że jest aktywny zawodowo. Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin, które z powodu pracy nie mogą sprawować osobistej opieki nad osobami starszymi.
Aby uzyskać bon, konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów dochodowych:
- dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,
- dochody członków rodziny nie mogą przekroczyć dwukrotności płacy minimalnej w gospodarstwie jednoosobowym lub trzykrotności w gospodarstwie wieloosobowym.
Progi te będą co roku aktualizowane, aby odzwierciedlać realną sytuację ekonomiczną w kraju.
Na co można wykorzystać bon senioralny?
Bon ma być narzędziem organizacyjnym, nie finansowym – pieniądze nie trafią bezpośrednio na konto seniora, lecz zostaną przekazane do samorządów, które zapewnią odpowiednią opiekę. Może to obejmować pomoc pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, czy wsparcie w codziennych obowiązkach – sprzątaniu, gotowaniu lub zakupach.
– Bon senioralny to nie zasiłek, ale konkretna pomoc w miejscu zamieszkania seniora – podkreśliła minister Okła-Drewnowicz podczas Kongresu Senioralnego w Lublinie.
Uwaga – świadczenie można stracić
Bon będzie przyznawany na określony czas, a jego przyznanie i wykorzystanie będą monitorowane. Świadczenie może zostać cofnięte, jeśli zostanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, np. sprzedane lub przekazane osobie trzeciej. Utrata prawa do bonu nastąpi również w przypadku zatajenia prawdy we wniosku lub przekroczenia progu dochodowego.
Seniorzy coraz ważniejszą grupą społeczną
Rządowy projekt wpisuje się w szerszą strategię polityki senioralnej. Jak podkreślają eksperci, w ciągu najbliższych 15 lat liczba osób powyżej 75. roku życia w Polsce może wzrosnąć o ponad 40%. Program ma pomóc rodzinom w zapewnieniu opieki domowej, bez konieczności kierowania seniorów do placówek całodobowych.
Bon senioralny to jeden z kluczowych elementów nowej polityki wobec osób starszych – obok planowanych zmian w opiece długoterminowej i zwiększenia finansowania domowych usług opiekuńczych.
Jeśli rząd dotrzyma zapowiedzi, pierwsze bony trafią do gmin już w styczniu 2026 roku, a tysiące seniorów zyskają realne wsparcie, które ma ułatwić im godne i bezpieczne życie we własnym domu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.