Nowe wsparcie dla seniorów od 2026 roku. Bon wart nawet 2150 zł miesięcznie

27 października 2025 22:11 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd szykuje nowy program wsparcia dla osób starszych. Bon senioralny, czyli specjalne świadczenie na organizację opieki nad osobami w wieku 75+, ma ruszyć na początku 2026 roku. Maksymalna wartość świadczenia wyniesie 2150 zł miesięcznie, a środki nie trafią bezpośrednio do seniorów w gotówce – będą przeznaczane na opiekę w miejscu zamieszkania.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy instrument wsparcia – bon zamiast gotówki

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że projekt ustawy dotyczący bonu senioralnego został już skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów i jest na finiszu prac legislacyjnych. Jak zapowiedziała, rząd planuje przyjąć ustawę do końca 2025 roku, tak by program mógł wejść w życie od stycznia 2026.

Bon senioralny ma stanowić formę realnej pomocy rodzinom, które nie są w stanie zapewnić codziennej opieki swoim bliskim. Środki z programu będą kierowane do gmin, które zorganizują pomoc w miejscu zamieszkania seniora – np. poprzez wizyty opiekunów, wsparcie pielęgnacyjne czy drobne usługi domowe.

Ile wyniesie bon senioralny i kto może z niego skorzystać?

Maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2024 roku. Wysokość wsparcia ma być aktualizowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Wniosek o przyznanie bonu będzie mógł złożyć zstępny seniora – czyli jego dziecko, wnuk lub prawnuk – pod warunkiem, że jest aktywny zawodowo. Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin, które z powodu pracy nie mogą sprawować osobistej opieki nad osobami starszymi.

Aby uzyskać bon, konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów dochodowych:

  • dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,
  • dochody członków rodziny nie mogą przekroczyć dwukrotności płacy minimalnej w gospodarstwie jednoosobowym lub trzykrotności w gospodarstwie wieloosobowym.

Progi te będą co roku aktualizowane, aby odzwierciedlać realną sytuację ekonomiczną w kraju.

Na co można wykorzystać bon senioralny?

Bon ma być narzędziem organizacyjnym, nie finansowym – pieniądze nie trafią bezpośrednio na konto seniora, lecz zostaną przekazane do samorządów, które zapewnią odpowiednią opiekę. Może to obejmować pomoc pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, czy wsparcie w codziennych obowiązkach – sprzątaniu, gotowaniu lub zakupach.

– Bon senioralny to nie zasiłek, ale konkretna pomoc w miejscu zamieszkania seniora – podkreśliła minister Okła-Drewnowicz podczas Kongresu Senioralnego w Lublinie.

Uwaga – świadczenie można stracić

Bon będzie przyznawany na określony czas, a jego przyznanie i wykorzystanie będą monitorowane. Świadczenie może zostać cofnięte, jeśli zostanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, np. sprzedane lub przekazane osobie trzeciej. Utrata prawa do bonu nastąpi również w przypadku zatajenia prawdy we wniosku lub przekroczenia progu dochodowego.

Seniorzy coraz ważniejszą grupą społeczną

Rządowy projekt wpisuje się w szerszą strategię polityki senioralnej. Jak podkreślają eksperci, w ciągu najbliższych 15 lat liczba osób powyżej 75. roku życia w Polsce może wzrosnąć o ponad 40%. Program ma pomóc rodzinom w zapewnieniu opieki domowej, bez konieczności kierowania seniorów do placówek całodobowych.

Bon senioralny to jeden z kluczowych elementów nowej polityki wobec osób starszych – obok planowanych zmian w opiece długoterminowej i zwiększenia finansowania domowych usług opiekuńczych.

Jeśli rząd dotrzyma zapowiedzi, pierwsze bony trafią do gmin już w styczniu 2026 roku, a tysiące seniorów zyskają realne wsparcie, które ma ułatwić im godne i bezpieczne życie we własnym domu.

