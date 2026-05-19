Nowe zasady 800 plus dla Ukraińców. Tysiące wniosków już odrzucono

19 maja 2026 19:37 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Nowe przepisy dotyczące 800 plus dla obywateli Ukrainy zaczęły przynosić wyraźne efekty. Jak poinformowało MSWiA, po zaostrzeniu zasad liczba wypłacanych świadczeń spadła aż sześciokrotnie, a tysiące wniosków zostały odrzucone. Kluczowe znaczenie mają teraz aktywność zawodowa, pobyt w Polsce oraz obowiązek szkolny dzieci.

Nowe zasady 800 plus dla Ukraińców. MSWiA ujawnia skalę odrzuconych wniosków

Nowe przepisy weszły w życie w lutym

Zmiany dotyczą obywateli Ukrainy posiadających status UKR, którzy korzystają z pomocy w Polsce po wybuchu wojny.

Od 1 lutego 2026 roku wypłata świadczeń rodzinnych, w tym 800 plus, została powiązana z dodatkowymi warunkami.

Najważniejszym z nich jest aktywność zawodowa rodzica przebywającego w Polsce.

Nowe regulacje mają – według rządu – ograniczyć pobieranie świadczeń przez osoby, które faktycznie nie mieszkają już w kraju lub nie spełniają wymogów systemu.

Liczba świadczeń spadła sześciokrotnie

MSWiA poinformowało, że po wprowadzeniu nowych zasad liczba wypłacanych świadczeń znacząco się zmniejszyła.

Resort podkreśla, że system został uszczelniony, a mechanizmy kontroli skuteczniej wykrywają osoby niespełniające warunków.

„Dzięki uszczelnieniu systemu liczba nieuprawnionych świadczeń pobieranych przez obywateli Ukrainy spadła sześciokrotnie” – przekazało ministerstwo.

12,5 tysiąca odrzuconych wniosków

Z danych przekazanych przez MSWiA wynika, że do tej pory odrzucono już około 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie.

Powodem były przede wszystkim niespełnione nowe wymogi dotyczące pobytu, pracy lub edukacji dzieci.

ZUS może obecnie wstrzymać wypłatę świadczenia między innymi wtedy, gdy:

– pojawią się wątpliwości dotyczące miejsca pobytu rodziny,
– rodzic nie pracuje w Polsce,
– dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego.

System monitoruje pobyt i pracę

Weryfikacja opiera się między innymi na danych przekazywanych przez Straż Graniczną.

Dzięki temu ZUS może sprawdzić, czy osoba pobierająca świadczenie rzeczywiście przebywa w Polsce.

Wyjazd z kraju może skutkować automatycznym wstrzymaniem wypłat.

Dodatkowo system analizuje aktywność zawodową obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

To właśnie zatrudnienie ma być jednym z głównych dowodów na to, że centrum życiowe danej osoby nadal znajduje się w Polsce.

Są wyjątki od nowych zasad

Nie wszyscy muszą jednak spełniać warunek zatrudnienia.

Z obowiązku pracy zwolniono między innymi:

– rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
– osoby pobierające świadczenie na dziecko posiadające polskie obywatelstwo.

Zmiany obejmą także innych cudzoziemców

Rząd zapowiada, że podobne zasady zostaną rozszerzone także na inne grupy cudzoziemców.

Od 1 czerwca 2026 roku wymóg aktywności zawodowej ma objąć również osoby spoza Unii Europejskiej i EFTA legalnie pracujące w Polsce.

Zmiany nie będą dotyczyły obywateli Polski ani obywateli państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Co to oznacza dla beneficjentów?

Najważniejsze zmiany:

– 800 plus dla obywateli Ukrainy jest powiązane z pracą i pobytem w Polsce,
– liczba wypłacanych świadczeń spadła sześciokrotnie,
– odrzucono już 12,5 tys. wniosków,
– ZUS monitoruje aktywność zawodową oraz obecność dzieci w szkołach,
– podobne zasady obejmą innych cudzoziemców od czerwca 2026 roku.

Rząd przekonuje, że nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia i kierować wsparcie wyłącznie do osób rzeczywiście mieszkających oraz pracujących w Polsce.

