Nowe zasady dla tekstyliów od 1 stycznia. Warszawa wprowadza „dzielnie”
Od 1 stycznia 2026 roku mieszkańcy Warszawy nie będą już musieli wozić ubrań i innych tekstyliów do PSZOK-ów. Miasto uruchamia sieć tzw. „dzielni”, czyli lokalnych punktów bezpłatnej wymiany, napraw i ponownego wykorzystania rzeczy, które mają odciążyć system odpadów i ułatwić segregację zgodnie z nowymi przepisami.
Koniec z obowiązkową jazdą do PSZOK. Od stycznia tekstylia oddamy bliżej domu
Od 1 stycznia 2026 roku w Warszawie zmieniają się zasady oddawania tekstyliów i innych używanych przedmiotów. Miasto uruchamia nowy system tzw. „dzielni” – ogólnodostępnych punktów wymiany, napraw i ponownego wykorzystania rzeczy. To odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się po wprowadzeniu obowiązkowej segregacji tekstyliów i przeciążeniu PSZOK-ów.
Nowe rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom pozbywanie się ubrań, obuwia i domowych przedmiotów w sposób wygodny i ekologiczny. Zamiast wozić rzeczy do punktów selektywnej zbiórki odpadów, będzie można zostawić je w lokalnych dzielniach – bez opłat i formalności.
Dzielnie będą działać jako miejsca sąsiedzkiej wymiany. Każdy mieszkaniec będzie mógł przynieść rzeczy w dobrym stanie, których już nie potrzebuje, i zabrać inne – bez konieczności oddawania czegokolwiek w zamian. Zakres przyjmowanych przedmiotów obejmie m.in. odzież i tekstylia, książki, zabawki, drobne AGD i RTV, meble, rośliny oraz przedmioty codziennego użytku.
Istotnym elementem projektu będzie także naprawa. Zamiast wyrzucać uszkodzone rzeczy, mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy przy ich odnowieniu lub nauczyć się podstawowych napraw podczas warsztatów. Część dzielni ma również pełnić funkcję punktów dzielenia się żywnością – umożliwiających przekazywanie pełnowartościowych produktów, które nie zostały wykorzystane w jednym gospodarstwie domowym.
Miasto zapowiada, że dzielnie będą także miejscami edukacji ekologicznej. Organizowane tam warsztaty mają promować odpowiedzialną konsumpcję, ograniczanie marnotrawstwa oraz ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt ma nie tylko rozwiązać problem nadmiaru odpadów tekstylnych, ale też zmienić codzienne nawyki mieszkańców.
Start projektu zaplanowano na styczeń 2026 roku. W pierwszym etapie powstanie dziewięć dzielni zlokalizowanych w sześciu dzielnicach Warszawy: na Bielanach, Żoliborzu, Pradze-Północ, Pradze-Południe, w Śródmieściu oraz na Mokotowie. Konkurs na ich prowadzenie rozstrzygnięto już w listopadzie – spośród 14 zgłoszeń wybrano trzy organizacje, które najlepiej spełniły kryteria merytoryczne i społeczne.
Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które wdraża tego typu rozwiązanie na tak dużą skalę. Program wpisuje się w unijne i krajowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki tekstyliów, które od 2025 roku obowiązują również polskie gminy. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały jednak, że samo kierowanie mieszkańców do PSZOK-ów nie wystarcza.
Nowy system ma być odpowiedzią na ten problem i realną alternatywą dla wyrzucania ubrań oraz przedmiotów, które wciąż mogą komuś posłużyć. Jeśli projekt się sprawdzi, miasto nie wyklucza jego dalszego rozszerzania.
