Nowe zasady mobilizacji! Każdy Polak do 60 roku życia może dostać wezwanie.

21 października 2025 18:12 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Nowe zasady mobilizacji wojskowej. Kogo obejmie pobór, a kto znajdzie się na liście wyjątków? Rząd przygotował zmiany w ustawie o obronności, które jasno wskazują, że w razie mobilizacji wojsko będzie mogło powołać do służby wszystkich obywateli w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu lat.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Co ważne, obejmie to także osoby mieszkające i pracujące za granicą, które do tej pory nie musiały liczyć się z podobnym obowiązkiem.

Z poboru zwolnione będą wyłącznie osoby, które nie mogą pełnić służby ze względu na stan zdrowia, kobiety w ciąży i te sprawujące opiekę nad małymi dziećmi. Wyjątkiem będą również pracownicy kluczowych sektorów gospodarki oraz osoby pełniące strategiczne funkcje państwowe.

Zmiany pokazują, że władze chcą mieć pewność, iż w sytuacji kryzysowej armia będzie mogła liczyć na szerokie zaplecze kadrowe. Dla wielu osób, także tych przebywających poza granicami kraju, oznacza to konieczność realnego przygotowania się na wezwanie do wojska.

 

 

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

