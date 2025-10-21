Nowe zasady mobilizacji! Każdy Polak do 60 roku życia może dostać wezwanie.
Nowe zasady mobilizacji wojskowej. Kogo obejmie pobór, a kto znajdzie się na liście wyjątków? Rząd przygotował zmiany w ustawie o obronności, które jasno wskazują, że w razie mobilizacji wojsko będzie mogło powołać do służby wszystkich obywateli w wieku od osiemnastu do sześćdziesięciu lat.
Co ważne, obejmie to także osoby mieszkające i pracujące za granicą, które do tej pory nie musiały liczyć się z podobnym obowiązkiem.
Z poboru zwolnione będą wyłącznie osoby, które nie mogą pełnić służby ze względu na stan zdrowia, kobiety w ciąży i te sprawujące opiekę nad małymi dziećmi. Wyjątkiem będą również pracownicy kluczowych sektorów gospodarki oraz osoby pełniące strategiczne funkcje państwowe.
Zmiany pokazują, że władze chcą mieć pewność, iż w sytuacji kryzysowej armia będzie mogła liczyć na szerokie zaplecze kadrowe. Dla wielu osób, także tych przebywających poza granicami kraju, oznacza to konieczność realnego przygotowania się na wezwanie do wojska.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.