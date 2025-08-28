Nowe zasady na maturze 2026. CKE potwierdza ważne zmiany
W 2026 roku matura przyniesie spore zmiany. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła nie tylko harmonogram egzaminów, ale też nowe zasady oceniania i zupełnie nowy przedmiot do wyboru. Po raz pierwszy maturzyści w całej Polsce będą mogli zdawać pisemny egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego, a w pracach z języka polskiego przez kilka lat obowiązywać będą jednocześnie stare i nowe reguły ortograficzne.
W 2026 roku maturzystów czeka wyjątkowy egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram i poinformowała o istotnych zmianach w zasadach oceniania. Nowością będzie wprowadzenie pisemnego egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego, dostępnego dla wszystkich uczniów, a nie – jak dotąd – wyłącznie dla absolwentów szkół i oddziałów dla mniejszości narodowych.
Harmonogram matur 2026
Egzaminy pisemne w sesji głównej rozpoczną się 4 maja 2026 roku i potrwają do 21 maja, natomiast egzaminy ustne zaplanowano między 7 a 30 maja. Tradycyjnie już pierwszego dnia maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językami obcymi. Kolejne dni będą należały m.in. do biologii, chemii, fizyki, historii czy geografii.
Dodatkowa sesja dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym, odbędzie się od 1 do 16 czerwca (pisemne) oraz od 8 do 10 czerwca (ustne).
Zmiany w maturze z polskiego
CKE wydała komunikat w sprawie oceniania prac pisemnych z języka polskiego. W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej dopuszczane będą zarówno obecnie obowiązujące zasady zapisu, jak i te wynikające z uchwał Rady Języka Polskiego, które zaczną obowiązywać w pełni od 2031 roku. Ma to ułatwić uczniom przystosowanie się do nowej normy.
Nowy egzamin z języka ukraińskiego
Po raz pierwszy w historii matury w Polsce wprowadzony zostanie pisemny egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego. Dotąd był on obowiązkowy jedynie dla uczniów szkół i oddziałów mniejszości narodowej ukraińskiej. Od 2026 roku możliwość wyboru tego języka jako dodatkowego egzaminu zyskają wszyscy maturzyści.
Co oznaczają zmiany?
Nowe regulacje to zarówno ukłon w stronę uczniów dostosowujących się do zmian w języku polskim, jak i wyraźny sygnał otwartości na wielokulturowość. Egzamin z języka ukraińskiego to odpowiedź na potrzeby społeczne i edukacyjne – zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach.
