Nowe zasady stypendiów miały ruszyć szybciej. Sejm wciska hamulec
Nowe zasady finansowania stypendiów na uczelniach wejdą w życie później, niż planowano — Sejm przesunął ich start na 1 października 2026 r. Decyzja ma dać uczelniom więcej czasu na przygotowanie budżetów i regulaminów, a zmiany obejmą ponad 150 tysięcy studentów korzystających ze świadczeń.
Stypendia na uczelniach. Sejm opóźnia wdrożenie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja?
Nowe zasady finansowania stypendiów na uczelniach wejdą w życie później, niż początkowo planowano. Sejm przyjął poprawkę Senatu przesuwającą datę obowiązywania regulacji z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że zmiana ma ułatwić uczelniom przygotowanie budżetów i regulaminów. Nowelizacja obejmie ponad 150 tysięcy studentów korzystających dziś z różnych form wsparcia.
Co się zmienia?
Najważniejsza korekta dotyczy terminu. Uczelnie alarmowały, że wdrożenie nowych przepisów od początku roku kalendarzowego utrudni planowanie wydatków. Rząd zdecydował więc, że nowe zasady zaczną obowiązywać wraz z początkiem roku akademickiego 2026/2027. To rozwiązanie ma zapewnić większą stabilność finansową i pozwolić rektorom dokładniej oszacować potrzeby studentów przed rozdzieleniem środków.
Fakty i tło sprawy
Projekt zmian przygotowało Ministerstwo Nauki w ramach pakietu deregulacyjnego. Uczelnie wskazywały od lat, że obecny system finansowania stypendiów rektora jest zbyt sztywny. Do tej pory maksymalnie 60 procent środków można było przeznaczyć z puli obejmującej stypendium rektora, socjalne i zapomogi. W praktyce oznaczało to niepewność i konieczność ostrożnego planowania budżetu, zanim znana była liczba uprawnionych studentów.
Nowelizacja zmienia proporcje. Uczelnia będzie mogła przeznaczyć na stypendia rektora do 45 procent całego funduszu stypendialnego. Ministerstwo podkreśla, że dzięki temu środki będą łatwiejsze do zaplanowania, a pula dostępna dla najlepszych studentów zwiększy się. Nowe regulacje włączają do funduszu także koszty jego obsługi.
Zmiany dotyczą trzech głównych form wsparcia: stypendium socjalnego, stypendium rektora i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie korzysta z nich ponad 150 tysięcy studentów. Resort nauki zaznacza, że nowy model nie obniża środków dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Celem jest racjonalizacja wydatków i większa przejrzystość.
Co to oznacza dla czytelnika?
Studenci nie odczują zmian natychmiast. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od października 2026 roku. Do tego czasu uczelnie mają przygotować nowe regulaminy i dostosować budżety do zmienionego systemu. Z perspektywy studentów wyróżniających się w nauce lub sporcie zmiana może oznaczać większe możliwości ubiegania się o stypendium rektora. Dla pozostałych świadczeń zakres wsparcia pozostaje bez zmian.
Ustawa trafiła już na biurko prezydenta. Po podpisaniu nowelizacja wejdzie w końcowy etap wdrażania. Reforma ma uporządkować zasady finansowania i zapewnić uczelniom lepsze narzędzia do planowania wydatków.
Sejm przesunął termin wejścia w życie nowych zasad finansowania stypendiów na uczelniach na 1 października 2026 r. Zmiana ma umożliwić stabilne przygotowanie budżetów i zwiększyć elastyczność funduszu stypendialnego. Nowelizacja obejmie ponad 150 tysięcy studentów i stworzy czytelniejszy model rozdzielania środków. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.
