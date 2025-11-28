Nowe zasady w PKP od grudnia. To zmieni planowanie podróży w Polsce!
PKP Intercity wprowadza ważną zmianę dla pasażerów – od 3 grudnia bilety na pociągi EIC i Pendolino będzie można kupić nawet cztery miesiące wcześniej. To oznacza łatwiejsze planowanie podróży, większą dostępność miejsc i szansę na tańsze bilety w najbardziej obleganych terminach.
PKP wydłuża czas przedsprzedaży biletów. Od grudnia pasażerowie będą mogli planować podróże z rekordowym wyprzedzeniem
PKP Intercity wprowadza zmianę, na którą czekało wielu podróżnych. Od 3 grudnia bilety na najważniejsze połączenia — Express Intercity (EIC) oraz Express Intercity Premium (Pendolino) — będzie można kupić nawet cztery miesiące przed planowaną podróżą, a nie jak dotąd zaledwie miesiąc wcześniej. To duży krok w stronę pasażerów, którzy chcą taniej i wygodniej planować swoje wyjazdy.
Zmiana obejmie zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe, a kupno biletów będzie możliwe w aplikacji PKP Intercity, na stronie e-IC i w kasach. Oznacza to, że już od 3 grudnia będzie można rezerwować podróż aż do 7 marca, a kolejna pula biletów — do 13 czerwca — trafi do sprzedaży 6 lutego. Ten harmonogram jest związany z korektą rozkładu jazdy, którą co pewien czas wprowadza zarządca infrastruktury PKP PLK.
Dłuższy okres przedsprzedaży ułatwi pasażerom planowanie wyjazdów w popularnych terminach, kiedy bilety wyprzedają się najszybciej. Przewoźnik zaznacza jednak, że dostępność biletów będzie uzależniona od grafików zmian w rozkładach jazdy – im szybciej zostaną one zatwierdzone, tym dłuższe okno przedsprzedaży będzie możliwe.
PKP Intercity to największy przewoźnik dalekobieżny w Polsce. W ostatnich latach bije rekordy frekwencji — tylko w 2022 roku skorzystało z jego usług 78,5 miliona pasażerów, co potwierdza rosnące zainteresowanie podróżami kolejowymi. Teraz – z nowymi zasadami sprzedaży – wielu podróżnych zyska więcej komfortu i pewności przy planowaniu tras, szczególnie w sezonach zwiększonego ruchu.
