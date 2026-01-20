Nowe zasady w sieciach komórkowych. Część smartfonów przestanie działać online
Operatorzy komórkowi w całej Polsce wygaszają technologię 3G, co dla części użytkowników oznacza utratę dostępu do mobilnego internetu. Starsze telefony nadal pozwolą dzwonić i wysyłać SMS-y, ale aplikacje, bankowość mobilna i nawigacja przestaną działać.
Zmiany w sieciach komórkowych. Operatorzy wyłączają technologię 3G
Polscy operatorzy komórkowi realizują zapowiadane od kilku lat zmiany technologiczne. W całym kraju trwa wygaszanie sieci 3G, co oznacza, że część starszych telefonów straci dostęp do mobilnego internetu. Urządzenia nadal będą umożliwiały rozmowy i wysyłanie SMS-ów, ale aplikacje, bankowość mobilna czy nawigacja przestaną działać.
Co się zmienia?
Sieć 3G, która przez lata zapewniała dostęp do internetu w telefonach komórkowych, jest stopniowo wyłączana. Operatorzy przeznaczają zwolnione pasma częstotliwości na rozwój nowocześniejszych technologii 4G LTE i 5G, które są szybsze, stabilniejsze i tańsze w utrzymaniu.
Proces wygaszania 3G już się rozpoczął i obejmuje kolejne regiony kraju. Docelowo technologia ta ma całkowicie zniknąć z polskiej sieci komórkowej.
Harmonogram działań operatorów
Poszczególni operatorzy realizują zmiany według własnych planów. Sieć T-Mobile zakończyła wyłączanie 3G już w 2023 roku. Orange prowadzi proces etapami – w części regionów sygnał 3G został już wyłączony, a do końca 2025 roku ma zniknąć z całej Polski.
Play rozpoczął wygaszanie technologii 3G w 2025 roku, natomiast Plus przygotowuje się do pełnego przejścia na rozwiązania oparte na 4G LTE. W praktyce oznacza to, że w najbliższych miesiącach coraz więcej użytkowników starszych urządzeń odczuje skutki tych zmian.
Kogo dotyczą zmiany?
Najbardziej narażeni są użytkownicy telefonów, które nie obsługują technologii 4G LTE. Dotyczy to głównie urządzeń sprzed 2012 roku, ale także części modeli wprowadzonych na rynek kilka lat później.
W takich telefonach przestanie działać mobilny internet. Oznacza to brak dostępu do aplikacji wymagających połączenia z siecią, w tym komunikatorów, map czy bankowości mobilnej. Połączenia głosowe i SMS-y nadal będą dostępne.
Bankowość mobilna i aplikacje
Aplikacje bankowe, płatności mobilne czy systemy uwierzytelniania wymagają stałego dostępu do internetu. Po wyłączeniu 3G na starszych urządzeniach korzystanie z tych usług nie będzie możliwe.
Dla wielu użytkowników oznacza to konieczność zmiany sposobu korzystania z usług finansowych lub wymianę telefonu na model obsługujący co najmniej 4G LTE.
Koszty po stronie użytkowników
Operatorzy nie zapowiedzieli powszechnych programów rekompensat ani dopłat do wymiany sprzętu. Najtańsze smartfony obsługujące 4G LTE kosztują obecnie kilkaset złotych, natomiast modele z 5G to wyższy wydatek.
W niektórych przypadkach operatorzy oferują rabaty lub promocje przy zakupie nowego urządzenia, jednak decyzja o wymianie telefonu w większości przypadków pozostaje po stronie użytkownika.
Jak sprawdzić, czy telefon będzie działał?
Użytkownicy mogą samodzielnie sprawdzić specyfikację swojego telefonu w ustawieniach urządzenia, w sekcji dotyczącej sieci komórkowej lub informacji o telefonie. Kluczowe jest wsparcie dla technologii LTE (4G).
Część operatorów udostępnia także proste narzędzia weryfikacyjne, np. poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a lub sprawdzenie numeru IMEI na stronie internetowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z telefonu obsługującego wyłącznie 3G, w najbliższym czasie stracisz dostęp do mobilnego internetu. Warto już teraz sprawdzić możliwości swojego urządzenia i zaplanować ewentualną wymianę, aby uniknąć przerwy w korzystaniu z aplikacji, bankowości czy nawigacji.
Dla użytkowników nowszych smartfonów zmiany będą praktycznie niezauważalne, a w dłuższej perspektywie mogą oznaczać lepszą jakość połączeń i szybszy internet.
Podsumowanie
Wyłączanie sieci 3G w Polsce to element technologicznej transformacji realizowanej przez wszystkich operatorów. Zmiany mają na celu rozwój nowoczesnych standardów 4G i 5G, jednak dla części użytkowników oznaczają konieczność dostosowania się do nowych warunków. Sprawdzenie telefonu i świadome przygotowanie się do zmian pozwoli uniknąć problemów z dostępem do usług cyfrowych.
