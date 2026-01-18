Nowe zasady. ZUS rusza z wielką akcją przeliczania świadczeń. Pieniądze wpłyną na konta automatycznie<
Długoletnia batalia o sprawiedliwość finansową dobiegła końca. Wraz z nadejściem 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy, na które czekała ogromna rzesza polskich emerytów. ZUS oficjalnie potwierdza: ruszamy z naprawą historycznego błędu, który przez lata zaniżał wypłaty dla konkretnej grupy seniorów. Machina urzędnicza właśnie wystartowała, a na wyrównanie krzywd i wyższe przelewy mamy czas do końca marca. Sprawdź, czy należysz do grupy, której państwo odda pieniądze.
Przez lata system emerytalny w Polsce karał osoby, które decydowały się na zakończenie aktywności zawodowej w konkretnym miesiącu roku. Tak zwani „czerwcowi emeryci” otrzymywali świadczenia niższe niż ich koledzy odchodzący na emeryturę w maju czy lipcu, a wszystko przez niekorzystny mechanizm waloryzacji składek. Teraz ten krzywdzący algorytm odchodzi do lamusa. Ustawa, która weszła w życie z początkiem 2026 roku, nakazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ponowne przeliczenie tych świadczeń.
Klątwa czerwca zdjęta. Kto zyska na nowych przepisach?
Zmiany dotyczą ściśle określonej, ale licznej grupy Polaków. Jeśli Twoja emerytura została przyznana lub przeliczona w czerwcu w latach 2009–2019, jesteś w gronie uprawnionych do podwyżki. Ustawodawca postanowił cofnąć się w czasie i naprawić błędy z całej dekady.
Co istotne, sprawiedliwość dosięgnie również rodziny zmarłych seniorów. Prawo do przeliczenia zyskują osoby pobierające renty rodzinne po ubezpieczonych, którzy przeszli na emeryturę w pechowym czerwcu we wskazanych latach. Dotyczy to także rent rodzinnych po osobach, które zmarły w czerwcu w latach 2009–2019 po osiągnięciu wieku emerytalnego, nawet jeśli nie miały jeszcze ustalonego prawa do emerytury.
Wyścig z czasem do 31 marca. Jak to policzą?
Mechanizm naprawczy jest prosty i korzystny dla seniora. ZUS cofnie się do dnia, w którym pierwotnie wyliczył Twoje świadczenie. Następnie przeprowadzi symulację: sprawdzi, ile wynosiłaby Twoja emerytura, gdybyś przeszedł na nią w maju, a nie w czerwcu. Jeśli wynik „majowy” okaże się wyższy – a tak zazwyczaj jest – urzędnicy przyznają Ci tę korzystniejszą kwotę.
To jednak nie koniec. Nowa, wyższa kwota bazowa zostanie następnie poddana wszystkim waloryzacjom, jakie miały miejsce od momentu przyznania świadczenia aż do dziś. Efekt? Twój comiesięczny przelew wzrośnie. ZUS ma na operację czas od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku.
Nie każdy dostanie podwyżkę. Lista wykluczonych
Niestety, nie wszyscy mogą liczyć na dobre wieści. Nowe przepisy zawierają katalog wyłączeń. Przeliczenie nie obejmie osób pobierających:
- Emerytury pomostowe,
- Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- Inne świadczenia, których wysokość nie zależy od kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego.
Warto też pamiętać, że jeśli obecnie toczy się postępowanie sądowe lub sprawa w ZUS dotycząca wysokości Twojej emerytury, nowe przepisy nie zostaną zastosowane do momentu zakończenia tego sporu.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie musisz robić nic
Dla większości uprawnionych seniorów najważniejszą informacją jest to, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Cała procedura odbywa się z urzędu.
- Czekaj na decyzję: ZUS sam wyłowi Twoją teczkę z archiwum, przeliczy kapitał i wyśle decyzję o nowej wysokości świadczenia.
- Sprawdzaj konto: Wyrównania i podwyżki powinny zacząć wpływać w pierwszym kwartale 2026 roku.
- Zachowaj spokój: Od 1 stycznia 2026 roku nie ma już możliwości wszczynania indywidualnych postępowań w sprawie emerytur czerwcowych na starych zasadach – teraz wszystko reguluje nowa ustawa.
