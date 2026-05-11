Nowy alert IMGW. Prawie cała Polska na żółto

11 maja 2026 15:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Początek tygodnia przynosi wyraźne załamanie pogody w większości kraju. IMGW ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem, które mogą pojawić się w wielu regionach już po południu. Alerty obejmują aż 13 województw, a lokalnie warunki mogą stać się niebezpieczne.

Komunikat na niebieskim tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Alerty IMGW dla większości kraju. Burze, deszcz i silny wiatr w 13 województwach

Poniedziałek przynosi wyraźne pogorszenie pogody w niemal całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla większości regionów kraju.

Niebezpieczna pogoda nad Polską. Nadciąga front atmosferyczny

Polska znajduje się pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Niemiec w kierunku północnego wybrzeża. Towarzyszy mu chłodny front atmosferyczny, który przynosi dynamiczne zmiany w pogodzie.

Synoptycy wskazują również na spadek ciśnienia, który może wpływać na samopoczucie, szczególnie u osób wrażliwych na zmiany pogodowe.

IMGW ostrzega. Burze, grad i silny wiatr

Najgroźniejsze zjawiska pojawią się w drugiej części dnia. IMGW prognozuje:

– opady deszczu do 20 mm
– porywy wiatru do 75 km/h
– lokalnie grad

Alerty obowiązują od godz. 14:00 w poniedziałek do godz. 1:00 w nocy we wtorek.

Lista województw objętych ostrzeżeniami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla 13 województw:

pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego,
wielkopolskiego,
łódzkiego,
świętokrzyskiego,
lubelskiego,
dolnośląskiego,
opolskiego,
śląskiego,
małopolskiego,
podkarpackiego.

W tych regionach burze mogą być lokalnie intensywne i powodować utrudnienia.

Temperatura i opady. Zróżnicowana pogoda w kraju

W ciągu dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a na wschodzie początkowo mniejsze.

Temperatura maksymalna wyniesie:

– od 18°C na północnym zachodzie
– do 23–24°C na południowym wschodzie

Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 15 do 18°C.

Opady wyniosą:

– do 10 mm na północnym zachodzie i wschodzie
– do 20 mm w pozostałych regionach

Silny wiatr. W górach szczególnie niebezpiecznie

Wiatr w ciągu dnia będzie umiarkowany, ale miejscami silniejszy – do 60–70 km/h.

Podczas burz porywy mogą sięgać nawet 80 km/h.

W rejonach górskich:

– Karpaty: do 80 km/h
– Sudety: do 70 km/h

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność

– śledź komunikaty pogodowe IMGW
– unikaj przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz
– zabezpiecz przedmioty na balkonach i posesjach
– zachowaj ostrożność na drogach
– przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu

