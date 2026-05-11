Nowy alert IMGW. Prawie cała Polska na żółto
Początek tygodnia przynosi wyraźne załamanie pogody w większości kraju. IMGW ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem, które mogą pojawić się w wielu regionach już po południu. Alerty obejmują aż 13 województw, a lokalnie warunki mogą stać się niebezpieczne.
Alerty IMGW dla większości kraju. Burze, deszcz i silny wiatr w 13 województwach
Poniedziałek przynosi wyraźne pogorszenie pogody w niemal całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami oraz silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla większości regionów kraju.
Niebezpieczna pogoda nad Polską. Nadciąga front atmosferyczny
Polska znajduje się pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Niemiec w kierunku północnego wybrzeża. Towarzyszy mu chłodny front atmosferyczny, który przynosi dynamiczne zmiany w pogodzie.
Synoptycy wskazują również na spadek ciśnienia, który może wpływać na samopoczucie, szczególnie u osób wrażliwych na zmiany pogodowe.
IMGW ostrzega. Burze, grad i silny wiatr
Najgroźniejsze zjawiska pojawią się w drugiej części dnia. IMGW prognozuje:
– opady deszczu do 20 mm
– porywy wiatru do 75 km/h
– lokalnie grad
Alerty obowiązują od godz. 14:00 w poniedziałek do godz. 1:00 w nocy we wtorek.
Lista województw objętych ostrzeżeniami
Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla 13 województw:
pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego,
wielkopolskiego,
łódzkiego,
świętokrzyskiego,
lubelskiego,
dolnośląskiego,
opolskiego,
śląskiego,
małopolskiego,
podkarpackiego.
W tych regionach burze mogą być lokalnie intensywne i powodować utrudnienia.
Temperatura i opady. Zróżnicowana pogoda w kraju
W ciągu dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a na wschodzie początkowo mniejsze.
Temperatura maksymalna wyniesie:
– od 18°C na północnym zachodzie
– do 23–24°C na południowym wschodzie
Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą od 15 do 18°C.
Opady wyniosą:
– do 10 mm na północnym zachodzie i wschodzie
– do 20 mm w pozostałych regionach
Silny wiatr. W górach szczególnie niebezpiecznie
Wiatr w ciągu dnia będzie umiarkowany, ale miejscami silniejszy – do 60–70 km/h.
Podczas burz porywy mogą sięgać nawet 80 km/h.
W rejonach górskich:
– Karpaty: do 80 km/h
– Sudety: do 70 km/h
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność
– śledź komunikaty pogodowe IMGW
– unikaj przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz
– zabezpiecz przedmioty na balkonach i posesjach
– zachowaj ostrożność na drogach
– przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.