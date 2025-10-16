Nowy ambasador USA w Polsce! Thomas Rose oficjalnie zaprzysiężony.

16 października 2025 11:53 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Thomas Rose został we wtorek zaprzysiężony w Departamencie Stanu na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zatwierdzenie jego nominacji przez Senat USA mimo sprzeciwu Demokratów zamyka proces, który trwał od lutowego mianowania przez prezydenta Trumpa.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Rose obiecuje teraz wzmocnić amerykańsko-polski sojusz i działać na rzecz pogłębienia współpracy między Warszawą a Waszyngtonem. Już w swoich wystąpieniach podkreślał, że traktuje Polskę jako kluczowego partnera strategicznego i chce zbudować mosty także w zakresie relacji z Izraelem temat budzący niemałe zainteresowanie ze względu na jego wcześniejsze poglądy i aktywność publiczną.

Wybór Rose’a to sygnał polityczny: USA stawiają na ambasadora, który nie tylko zna media i politykę, lecz także ma doświadczenie w debacie ideologicznej. W Polsce będzie musiał pokazać, że potrafi łączyć, nie dzielić zwłaszcza że scenę polityczną cechują dziś wysokie napięcia.

 

 

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

