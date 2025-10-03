Nowy atak oszustów! Podszywają się pod NFZ i kradną dane Polaków
CERT Polska ostrzega przed kolejną falą oszustw. Cyberprzestępcy masowo rozsyłają fałszywe maile, w których podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony internetowej, gdzie użytkownicy proszeni są o podanie swoich danych osobowych oraz numerów kart płatniczych.
Eksperci alarmują – każdy, kto kliknie w taki odnośnik i wpisze informacje, ryzykuje utratą pieniędzy. Dlatego trzeba szczególnie uważać na wiadomości sugerujące „weryfikację zwrotu kosztów” lub szybki przelew od NFZ. Prawdziwy NFZ nie rozsyła takich maili i nigdy nie prosi o dane kart płatniczych.
CERT radzi, by zawsze dokładnie sprawdzać adres nadawcy oraz adres strony, na której planujemy zostawić swoje dane. Wszystkie podejrzane wiadomości można zgłosić przez formularz na stronie incydent.cert.pl – w ten sposób chronisz nie tylko siebie, ale i innych przed utratą oszczędności.
Jedną z podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu jest nieklikanie w podejrzane linki. Fałszywe wiadomości często zawierają literówki w adresie nadawcy albo nietypowe domeny, np. zamiast „gov.pl” mogą pojawić się końcówki „.com” czy „.info”. To pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jeśli masz wątpliwości, zawsze lepiej otworzyć stronę instytucji samodzielnie, wpisując jej adres w przeglądarkę, zamiast korzystać z odnośnika w wiadomości.
Kolejnym elementem ochrony jest dwuetapowa weryfikacja (2FA). Włączając dodatkowe zabezpieczenie na poczcie e-mail, w bankowości internetowej czy w mediach społecznościowych, znacznie utrudniasz przestępcom przejęcie konta nawet wtedy, gdy poznają twoje hasło. Dzięki 2FA logowanie wymaga dodatkowego potwierdzenia – np. kodu SMS lub zatwierdzenia w aplikacji.
Warto również korzystać z programów antywirusowych i menedżerów haseł. Aktualne oprogramowanie antywirusowe potrafi wykrywać i blokować fałszywe strony, zanim zdążysz wprowadzić swoje dane. Z kolei menedżer haseł ułatwia tworzenie unikalnych, trudnych do złamania haseł i automatycznie je wypełnia – co ogranicza ryzyko wpisania danych logowania na podejrzanych stronach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.