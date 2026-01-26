Nowy bat na piratów. Od czwartku więzienie nawet bez spowodowania wypadku
Nadchodzi rewolucja w polskim prawie drogowym. Już w najbliższy czwartek, 29 stycznia 2026 roku, wchodzą w życie rygorystyczne przepisy wymierzone w kierowców łamiących zasady bezpieczeństwa. Nowelizacja kodeksu karnego sprawi, że za kratki będzie można trafić nie tylko za spowodowanie tragedii, ale za samą brawurową jazdę stwarzającą zagrożenie.
Podpisana pod koniec grudnia przez prezydenta ustawa radykalnie zmienia podejście do wykroczeń i przestępstw drogowych. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać po upływie 30-dniowego vacatio legis, czyli dokładnie 29 stycznia. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany, które każdy kierowca powinien znać, by uniknąć surowych konsekwencji.
Nowy bat na piratów
Najbardziej doniosłą zmianą jest wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu, który pozwala karać więzieniem kierowców za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa, nawet jeśli nie doszło do wypadku.
-
Na czym to polega? Jeśli kierowca będzie prowadził pojazd, drastycznie przekraczając prędkość i łamiąc inne zasady, czym narazi kogoś na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, popełni przestępstwo.
-
Jaka kara? Za taki czyn grozi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
-
Ryzyko interpretacji: Przepis daje policji i sądom szerokie pole do oceny sytuacji, co oznacza, że agresywna jazda może skończyć się wyrokiem, nawet jeśli kierowca jest trzeźwy i nikogo nie potrącił.
Koniec nielegalnych zlotów i wyścigów
Ustawodawca wypowiedział wojnę nocnym wyścigom ulicznym oraz nieformalnym zlotom motoryzacyjnym.
-
Definicja zlotu: Każde spotkanie na otwartej przestrzeni, w którym bierze udział więcej niż 10 pojazdów w celu ich prezentacji (zwłaszcza po tuningu), wymaga teraz zgłoszenia do gminy.
-
Kary za brak zgłoszenia: Organizatorom oraz osobom przewodniczącym nielegalnym zgromadzeniom grozi grzywna nie niższa niż 2000 zł lub kara ograniczenia wolności.
-
Odpowiedzialność widzów: Co istotne, ukarany może zostać nie tylko kierowca, ale też pasażer biorący udział w wyścigu oraz widz, który świadomie przyszedł oglądać nielegalne zmagania.
-
Więzienie za wyścigi: Sam udział w nielegalnym wyścigu jako kierowca jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeśli w trakcie rywalizacji dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, sprawca może trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.
Konfiskata auta – zmiany w przepisach
Zmodyfikowano także kontrowersyjne przepisy dotyczące przepadku pojazdu za jazdę po alkoholu.
-
Nawiązka zamiast konfiskaty: Jeśli kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu (powyżej 1,5 promila) nie jest wyłącznym właścicielem auta (np. współwłasność, leasing), sąd nie orzeknie przepadku pojazdu. Zamiast tego nałożona zostanie nawiązka finansowa w wysokości od 5 tys. zł do 500 tys. zł.
-
Możliwość odstąpienia: Sąd zyskał możliwość odstąpienia od konfiskaty w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, jeśli kierowca nie miał wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.
Surowsze kary za udostępnienie auta i tamowanie ruchu
Właściciele samochodów muszą teraz dwa razy zastanowić się, komu wręczają kluczyki.
-
Grzywna dla właściciela: Jeśli dopuścisz do prowadzenia swojego pojazdu osobę bez uprawnień, nietrzeźwą lub niesprawną fizycznie/psychicznie, grozi Ci grzywna nie niższa niż 1000 zł lub ograniczenie wolności. Taka sama kara czeka za dopuszczenie do ruchu pojazdu niesprawnego technicznie lub bez badań.
-
Blokowanie drogi: Za tamowanie ruchu (np. podczas nielegalnego zlotu) uczestnik zapłaci minimum 1000 zł grzywny. Zwykły kierowca blokujący ruch zapłaci nie mniej niż 500 zł.
Drift i jazda na jednym kole – zmiany od marca
Część przepisów, dotycząca konkretnie techniki jazdy, wejdzie w życie z opóźnieniem – dopiero 30 marca 2026 roku.
-
Definicja driftu: Celowe wprowadzanie auta w poślizg na drodze publicznej będzie wykroczeniem.
-
Wysokie mandaty: Kara za drift lub jazdę motocyklem na jednym kole wyniesie od 1500 zł do 5000 zł.
-
Recydywa: Jeśli kierowca popełni to wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, mandat wyniesie minimum 3000 zł.
-
Utrata prawa jazdy: Za tego typu ewolucje na drodze obligatoryjnie zatrzymywane będzie prawo jazdy na 3 miesiące.
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
Zaostrzono również przepisy wobec recydywistów alkoholowych. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów będzie obligatoryjnie orzekany wobec kierowców, którzy ponownie zostaną złapani na jeździe pod wpływem, złamią sądowy zakaz prowadzenia lub uciekną z miejsca wypadku. Dodatkowo, jeśli sprawca wypadku spożyje alkohol po zdarzeniu a przed przybyciem policji, będzie traktowany z taką samą surowością.
