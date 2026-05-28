Nowy bon senioralny od września 2026 roku. Trzeba jednak spełnić kilka warunków
Rząd przygotowuje nowe świadczenie dla osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie wejdzie w życie prawdopodobnie we wrześniu 2026 roku. Program obejmie seniorów od 65 roku życia, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł, a przyznane środki trafią bezpośrednio do gmin na sfinansowanie usług opiekuńczych
Program bonu senioralnego ma na celu odciążenie rodzin i pomoc osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, kryterium wiekowe zostało obniżone, co znacznie poszerzy grupę beneficjentów.
Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce ani przelewane na konta bankowe seniorów. Całość środków obsłużą gminy, które zorganizują i opłacą konkretne usługi opiekuńcze.
Kryteria dochodowe, wiekowe i wykluczenia
Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić określone warunki ustawowe:
Wiek: Minimum 65 lat (początkowo planowano próg 75 lat).
Dochód: Średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł (kwota ta będzie w przyszłości waloryzowana).
Weryfikacja: Gminy przeprowadzą wywiad środowiskowy, aby potwierdzić faktyczną potrzebę wsparcia.
Bon senioralny nie przysługuje osobom, które pobierają już zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające lub korzystają z całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej (DPS) oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL).
Trzy etapy wdrażania programu
Program będzie wdrażany stopniowo, a pierwszeństwo zyskają regiony z najgorszym dostępem do publicznej opieki. Budżet projektu na najbliższe lata prezentuje się następująco:
W 2026 roku: 100 mln zł na uruchomienie programu w gminach, gdzie obecnie nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze.
W 2027 roku: 400 mln zł na rozszerzenie działalności.
W 2028 roku: 500 mln zł na pełne pokrycie zapotrzebowania.
W ramach bonu seniorzy otrzymają pomoc w przygotowywaniu posiłków, utrzymywaniu porządku, higenie, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz aktywizacji intelektualnej.
