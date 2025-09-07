Nowy dodatek od rządu już od 2025! Bon ciepłowniczy nawet do 3500 zł rocznie. Kto może go dostać?
Rząd ogłasza kolejne wsparcie dla Polaków. Tym razem chodzi o bon ciepłowniczy, który ma złagodzić skutki wysokich kosztów ogrzewania. Świadczenie ma ruszyć jeszcze w drugiej połowie 2025 roku i obejmie nawet 400 tysięcy gospodarstw domowych. Pomoc może sięgnąć nawet 3500 zł rocznie!
Dla kogo dopłaty do ciepła? Rząd podaje szczegóły
Według założeń projektu, bon ciepłowniczy trafi do najuboższych gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego i płacą za nie więcej niż 170 zł za GJ. Wysokość dopłat będzie uzależniona od stawek obowiązujących po 1 lipca 2025 roku.
O pomoc będą mogły się ubiegać osoby, których dochody nie przekraczają:
-
3272,69 zł brutto miesięcznie – w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
-
2454,52 zł na osobę – w przypadku rodzin.
Co ważne, będzie działać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po minimalnym przekroczeniu progu dochodowego i tak można będzie otrzymać dopłatę – choć odpowiednio pomniejszoną.
Wsparcie do 3500 zł! Takie będą kwoty bonów
W zależności od wysokości rachunków za ciepło, gospodarstwa mogą liczyć na:
-
do 1000 zł – przy cenie 170–200 zł za GJ,
-
do 2000 zł – przy cenie 200–230 zł za GJ,
-
nawet do 3500 zł – jeśli cena przekracza 230 zł za GJ.
Minimalna kwota wypłaty to 20 zł – niższe wartości nie będą realizowane. Bon będzie obowiązywać przez drugą połowę 2025 roku oraz cały 2026, a proces rozliczeń ma potrwać aż do 2031 roku.
Koniec ogólnych dopłat, czas na wsparcie dla potrzebujących
Nowy bon zastąpi dotychczasowy system powszechnych rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, który ma się zakończyć 30 czerwca 2025 r.. Jak podkreśla Ministerstwo Energii, czas interwencji państwa na szeroką skalę się kończy, a pomoc musi być precyzyjnie kierowana – tylko do tych, którzy naprawdę jej potrzebują.
Minister Motyka: „Naszym obowiązkiem jest pomoc obywatelom”
Minister energii Miłosz Motyka, odpowiedzialny za projekt, zapewnia, że bon ciepłowniczy to odpowiedź na potrzeby społeczne. – Ochrona Polaków przed wysokimi cenami ciepła i prądu to nasz obowiązek. Robimy wszystko, by pomoc trafiła tam, gdzie jest niezbędna – mówił podczas prezentacji projektu.
Kiedy ruszy bon i jak się o niego ubiegać?
Projekt ustawy (nr UD286) został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Rząd planuje jego zatwierdzenie w III kwartale 2025 roku. Wsparcie zacznie obowiązywać od lipca, a szczegóły składania wniosków mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.