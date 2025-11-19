Nowy dodatek od rządu już zatwierdzony. Polacy dostaną aż 3500 zł. Sprawdź koniecznie, czy masz prawo do wypłaty

19 listopada 2025 17:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To jedna z najważniejszych decyzji rządu w tym roku. Sejm zatwierdził ustawę o bonie ciepłowniczym, który ma chronić Polaków przed rekordowymi kosztami ogrzewania. Wsparcie trafi przede wszystkim do seniorów i osób o niskich dochodach, a w zależności od cen ciepła i sytuacji finansowej można otrzymać od 500 zł do nawet 3500 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rząd podkreśla, że program jest odpowiedzią na galopujące koszty energii i ma realnie odciążyć portfele w sezonie grzewczym.

Ciepło w domu bez strachu o rachunki

Ceny ogrzewania rosną od kilku lat, a najbardziej dotyka to gospodarstwa korzystające z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z najnowszych danych wynika, że wsparcie obejmie ponad 420 tysięcy gospodarstw domowych, w tym głównie osoby samotne, starsze i żyjące z niskich świadczeń.

Ministerstwo Energii zapowiada, że bon ciepłowniczy ma zapewnić „realną ulgę finansową” i chronić Polaków przed kolejnymi zimowymi podwyżkami.

Kto może dostać pieniądze – jasne kryteria

Bon nie przysługuje automatycznie. Trzeba spełnić określone limity dochodowe:

Dla osób samotnych:
– maksymalnie 3272,69 zł miesięcznie.

Dla gospodarstw wieloosobowych:
– dochód na osobę nie może przekroczyć 2454,52 zł.

Dodatkowo koszt ciepła w danym budynku musi wynosić powyżej 170 zł za gigadżul.

Jeśli dochód jest tylko nieznacznie wyższy, działa zasada „złotówka za złotówkę” – świadczenie zostanie pomniejszone, ale nie cofnięte. Minimalna wypłata to 20 zł.

Ile dokładnie wynosi bon ciepłowniczy

Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła:

W 2025 roku:

500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ
1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ
1750 zł – powyżej 230 zł/GJ

W 2026 roku stawki rosną:

1000 zł
2000 zł
3500 zł – przy najwyższych cenach

To jedna z najwyższych form dopłat energetycznych, jakie wprowadzono w Polsce.

Jak i kiedy złożyć wniosek

Bon ciepłowniczy nie zostanie wypłacony automatycznie. Trzeba o niego zawnioskować w urzędzie gminy.

Terminy składania wniosków:

za 2025 rok: od 3 listopada do 15 grudnia 2025
za 2026 rok: od 1 czerwca do 31 lipca 2026

Gmina ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku. Pierwsze wypłaty trafią do mieszkańców na początku 2026 roku, kolejne – latem.

Świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych i nie wpływa na trzynastkę, czternastkę ani inne dodatki.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli korzystasz z ciepła systemowego i spełniasz kryteria dochodowe, możesz otrzymać od kilkuset do kilku tysięcy złotych wsparcia. Bon ciepłowniczy może znacząco obniżyć koszty zimowego ogrzewania i zabezpieczyć domowy budżet.

Warto jak najszybciej sprawdzić:

– czy przekraczasz progi dochodowe,
– jaki jest koszt gigadżula w Twoim budynku,
– kiedy Twoja gmina przyjmuje wnioski.

To szansa na realne pieniądze – zwłaszcza dla seniorów, samotnych osób i rodzin, które już teraz walczą z rosnącymi rachunkami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl