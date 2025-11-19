Nowy dodatek od rządu już zatwierdzony. Polacy dostaną aż 3500 zł. Sprawdź koniecznie, czy masz prawo do wypłaty
To jedna z najważniejszych decyzji rządu w tym roku. Sejm zatwierdził ustawę o bonie ciepłowniczym, który ma chronić Polaków przed rekordowymi kosztami ogrzewania. Wsparcie trafi przede wszystkim do seniorów i osób o niskich dochodach, a w zależności od cen ciepła i sytuacji finansowej można otrzymać od 500 zł do nawet 3500 zł.
Rząd podkreśla, że program jest odpowiedzią na galopujące koszty energii i ma realnie odciążyć portfele w sezonie grzewczym.
Ciepło w domu bez strachu o rachunki
Ceny ogrzewania rosną od kilku lat, a najbardziej dotyka to gospodarstwa korzystające z miejskiej sieci ciepłowniczej. Z najnowszych danych wynika, że wsparcie obejmie ponad 420 tysięcy gospodarstw domowych, w tym głównie osoby samotne, starsze i żyjące z niskich świadczeń.
Ministerstwo Energii zapowiada, że bon ciepłowniczy ma zapewnić „realną ulgę finansową” i chronić Polaków przed kolejnymi zimowymi podwyżkami.
Kto może dostać pieniądze – jasne kryteria
Bon nie przysługuje automatycznie. Trzeba spełnić określone limity dochodowe:
Dla osób samotnych:
– maksymalnie 3272,69 zł miesięcznie.
Dla gospodarstw wieloosobowych:
– dochód na osobę nie może przekroczyć 2454,52 zł.
Dodatkowo koszt ciepła w danym budynku musi wynosić powyżej 170 zł za gigadżul.
Jeśli dochód jest tylko nieznacznie wyższy, działa zasada „złotówka za złotówkę” – świadczenie zostanie pomniejszone, ale nie cofnięte. Minimalna wypłata to 20 zł.
Ile dokładnie wynosi bon ciepłowniczy
Wysokość świadczenia zależy od ceny ciepła:
W 2025 roku:
– 500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ
– 1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ
– 1750 zł – powyżej 230 zł/GJ
W 2026 roku stawki rosną:
– 1000 zł
– 2000 zł
– 3500 zł – przy najwyższych cenach
To jedna z najwyższych form dopłat energetycznych, jakie wprowadzono w Polsce.
Jak i kiedy złożyć wniosek
Bon ciepłowniczy nie zostanie wypłacony automatycznie. Trzeba o niego zawnioskować w urzędzie gminy.
Terminy składania wniosków:
– za 2025 rok: od 3 listopada do 15 grudnia 2025
– za 2026 rok: od 1 czerwca do 31 lipca 2026
Gmina ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku. Pierwsze wypłaty trafią do mieszkańców na początku 2026 roku, kolejne – latem.
Świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych i nie wpływa na trzynastkę, czternastkę ani inne dodatki.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z ciepła systemowego i spełniasz kryteria dochodowe, możesz otrzymać od kilkuset do kilku tysięcy złotych wsparcia. Bon ciepłowniczy może znacząco obniżyć koszty zimowego ogrzewania i zabezpieczyć domowy budżet.
Warto jak najszybciej sprawdzić:
– czy przekraczasz progi dochodowe,
– jaki jest koszt gigadżula w Twoim budynku,
– kiedy Twoja gmina przyjmuje wnioski.
To szansa na realne pieniądze – zwłaszcza dla seniorów, samotnych osób i rodzin, które już teraz walczą z rosnącymi rachunkami.
