Nowy etap projektu CPK. Startuje procedura dla mieszkańców trzech gmin
Wojewoda mazowiecki nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej CPK, co pozwala rozpocząć procedury budowlane i uruchamia proces odszkodowawczy dla właścicieli ponad 900 działek na terenie planowanej inwestycji.
Co się zmienia?
Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że decyzja lokalizacyjna z 8 stycznia może być wdrażana mimo ewentualnych odwołań. Teren inwestycji obejmuje gminy Teresin, Wiskitki i Baranów. Dzięki decyzji możliwe staje się rozpoczęcie procedur budowlanych dla komponentów lotniskowych, drogowych i kolejowych związanych z CPK.
Wojewoda Mariusz Frankowski podkreślił, że to krok konieczny, aby harmonogram budowy został dotrzymany. Rząd planuje, by prace wystartowały w 2026 roku.
Fakty i tło sprawy
Najważniejszym elementem decyzji jest uruchomienie procesu odszkodowawczego dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę CPK. W postępowaniu znajduje się 920 działek: 117 zabudowanych i 803 niezabudowane. Łącznie dotyczy to ponad 670 postępowań administracyjnych.
Właściciele będą otrzymywać odszkodowania na podstawie operatów szacunkowych przygotowywanych przez rzeczoznawców. Wojewoda zapewnił, że procedura ma być transparentna, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi do wycen. Podkreślił też, że każdy uprawniony może otrzymać 85 proc. zaliczki, niezależnie od tego, czy odwołuje się od decyzji.
Urząd Wojewódzki wyśle do właścicieli zawiadomienia o wszczęciu procedur. Do każdej sprawy wyznaczeni zostaną opiekunowie, którzy mają pomagać w wyjaśnianiu wątpliwości. Plan zakłada zakończenie prac nad operatami i określeniem wysokości odszkodowań do 31 marca, choć proces może potrwać dłużej.
Co to oznacza dla czytelnika?
W praktyce rygor natychmiastowej wykonalności przyspiesza całą inwestycję. Umożliwia formalne przygotowanie do rozpoczęcia budowy i jednocześnie otwiera proces wypłat dla osób, których działki będą przejmowane. To kluczowe dla utrzymania harmonogramu, który zakłada uruchomienie lotniska w 2032 roku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości: Warszawa – CPK – Łódź.
Dla mieszkańców to początek intensywnych działań administracyjnych, w tym wycen i negocjacji. Dla inwestora – możliwość przejścia do kolejnych etapów budowy.
Wojewoda mazowiecki nadał decyzji lokalizacyjnej CPK rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to uruchomienie procesu odszkodowawczego i rozpoczęcie formalnych przygotowań do budowy. Projekt zakłada start prac w 2026 r., certyfikację lotniska w 2031 r. i otwarcie portu oraz pierwszego odcinka KDP w 2032 r.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.