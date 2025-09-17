Nowy etap relacji Polska–USA? Donald Trump pisze do Nawrockiego!
Donald Trump skierował list do prezydenta Karola Nawrockiego, który został przekazany do Polski za pośrednictwem ambasady w Waszyngtonie. To kolejny element budowania relacji po ich wrześniowym spotkaniu w Białym Domu.
Donald Trump wysłał list do prezydenta Karola Nawrockiego
Prezydent USA Donald Trump skierował list do prezydenta Polski Karola Nawrockiego – ustaliło RMF FM. Dokument został przekazany do Warszawy za pośrednictwem polskiej ambasady w Waszyngtonie i trafił już do kraju pocztą dyplomatyczną. Na razie nie ujawniono treści korespondencji.
List z Waszyngtonu
Według informacji korespondenta Pawła Żuchowskiego z RMF FM, Biały Dom nadał przesyłkę kilka dni temu. Ambasada RP w USA potwierdziła, że list został odebrany i wysłany do Polski kanałem dyplomatycznym. Jak dotąd ani strona amerykańska, ani polska nie podały szczegółów, czego dotyczy wiadomość.
Spotkanie w Białym Domu
Do wymiany korespondencji dochodzi niespełna dwa tygodnie po spotkaniu obu przywódców w Białym Domu. 3 września Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie i współpracy wojskowej. Amerykański prezydent miał zapewnić, że Polska może liczyć na wsparcie sojusznika.
Podczas wizyty prezydent Nawrocki zaprosił Trumpa do Warszawy. Konkretnej daty nie ustalono, ale polski przywódca nie wykluczył, że wizyta mogłaby odbyć się w 2026 roku. — Polska jest liderem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dla całego regionu byłoby doskonale, gdyby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę — powiedział wówczas Nawrocki.
Rozmowy o wojsku i reparacjach
W zamkniętej części spotkania poruszono także temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent Nawrocki podkreślił, że rozmawiał z Trumpem o zwiększeniu liczby wojsk USA oraz wzmocnieniu stałej obecności armii amerykańskiej nad Wisłą.
Oprócz tego prezydent Polski poruszył także kwestię reparacji wojennych. Sprawa została zasygnalizowana w rozmowach z amerykańską administracją, choć szczegóły nie zostały ujawnione.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.