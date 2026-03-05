Nowy front wojny? Irański dron uderzył w lotnisko. Są ranni cywile

5 marca 2026 12:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie. W południowym Azerbejdżanie doszło do ataku z użyciem dronów, który miał być przeprowadzony przez Iran. Jeden z bezzałogowców uderzył w terminal lotniska w Nachiczewanie, a drugi spadł w pobliżu szkoły. W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch cywilów.

Fot. Media Spolecznosciowe

Informację o incydencie przekazała azerska agencja informacyjna APA.

Atak na lotnisko w Nachiczewanie

Według lokalnych źródeł jeden z dronów trafił w budynek terminalu lotniska w Nachiczewanie, mieście położonym w autonomicznej republice Azerbejdżanu graniczącej z Iranem, Turcją i Armenią. Eksplozja spowodowała uszkodzenia infrastruktury lotniskowej.

Drugi bezzałogowiec spadł w pobliżu szkoły. W wyniku ataku rannych zostało dwóch cywilów. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz wojsko.

Reakcja władz Azerbejdżanu

W odpowiedzi na incydent do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwano ambasadora Iranu. Władze w Baku zapowiedziały, że rozważają podjęcie odpowiednich kroków odwetowych.

Rząd Azerbejdżanu podkreślił, że kraj starał się zachować neutralność wobec konfliktu wokół Iranu i wcześniej zapewniał Teheran, że jego terytorium nie będzie wykorzystywane przeciwko temu państwu.

Ostre oskarżenia wobec Teheranu

W oficjalnym komunikacie azerskiej agencji APA pojawiły się bardzo mocne słowa pod adresem władz w Teheranie. Według strony azerskiej atak pokazuje prawdziwe oblicze irańskiego reżimu, który – jak podkreślono – nie respektuje zasad dobrosąsiedzkich relacji i przekracza kolejne granice konfliktu.

Szczególnie ostre komentarze pojawiły się w kontekście wcześniejszych gestów Azerbejdżanu wobec Iranu. Prezydent Ilham Alijew był jednym z nielicznych światowych przywódców, którzy publicznie złożyli kondolencje po śmierci najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

Konflikt na Bliskim Wschodzie się rozszerza

Sytuacja w regionie pozostaje bardzo napięta. Pod koniec lutego Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły zbrojne uderzenia na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki na kilka państw Bliskiego Wschodu, w tym na Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn.

Incydent w Nachiczewanie może oznaczać rozszerzenie konfliktu na kolejne państwa regionu.

Co to oznacza dla regionu

Atak dronowy na lotnisko w Azerbejdżanie budzi poważne obawy o dalszą eskalację napięcia w tej części świata. Jeśli Baku zdecyduje się na działania odwetowe, konflikt może objąć kolejne państwa i jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Kaukazie Południowym.

Na razie władze Azerbejdżanu zapowiadają analizę sytuacji i konsultacje z partnerami międzynarodowymi.

